Michał Dubicki i Szymon Groenwald triumfują na STIHL TIMBERSPORTS

W sobotę, 12 września, rozegrano XXIII Mistrzostwa Polski, a dzień później – prestiżowe zawody European Trophy. Biało-Czerwoni nie dali szans zagranicznym rywalom i zdominowali obie imprezy.

Michał Dubicki po raz piąty mistrzem Europy

Niedzielna rywalizacja w formule European Trophy przyniosła ogromne emocje. To najbardziej widowiskowy format zawodów STIHL TIMBERSPORTS - dwóch zawodników startuje jednocześnie i w walce bezpośredniej musi wykonać bez przerwy cztery ekstremalne konkurencje.

Najlepszy na Starym Kontynencie okazał się Michał Dubicki z miejscowości Konary (woj. wielkopolskie). 45-letni utytułowany zawodnik, znany w środowisku jako Axe Machine, wywalczył swój piąty złoty medal European Trophy w karierze. W wielkim finale pokonał Szweda Emila Hanssona, a w półfinale wykręcił najlepszy czas całego turnieju - znakomite 58,23 sekundy. Na trzecim stopniu podium stanął reprezentant Polski, Jacek Groenwald z Połczyna (woj. pomorskie). Łącznie w niedzielnych zmaganiach wzięło udział 16 najlepszych drwali z 10 krajów.

21-letni Szymon Groenwald obronił tytuł Mistrza Polski

Sobota należała do młodego pokolenia. W XXIII Mistrzostwach Polski STIHL TIMBERSPORTS po raz drugi z rzędu wygrał zaledwie 21-letni Szymon Groenwald. Szymon ustanowił trzy nowe rekordy Polski w konkurencjach:

Underhand Chop (przerąbywanie leżącej kłody)

Standing Block Chop (przerąbywanie pionowej kłody)

Single Buck (przecinanie kłody dwumetrową piłą ręczną)

Podium Mistrzostw Polski uzupełnili Michał Dubicki oraz Jacek Groenwald.

Świetne wyniki w Barzkowicach to doskonały prognostyk przed najważniejszą imprezą sezonu. Zwieńczeniem tegorocznego rywalizowania będą Mistrzostwa Świata STIHL TIMBERSPORTS, które odbędą się 30 i 31 października w Stuttgarcie. Polacy, którzy w 2025 roku zdobyli brązowe medale MŚ zarówno drużynowo, jak i indywidualnie, ponownie powalczą o najwyższe stopnie światowego podium. Transmisję z zawodów będzie można śledzić na żywo na oficjalnym kanale YouTube Stihl Polska.