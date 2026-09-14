Jedyny w Polsce terenowy Polonez. Muzeum w Szczecinie pokazało unikat z czasów PRL

Terenowy Polonez BR-83 z FSO. Tak chciano zrewolucjonizować drogi w PRL

Model BR‑83 był wizją inżynierów z Fabryki Samochodów Osobowych, którzy pragnęli poszerzyć portfolio produkowanych w PRL aut o samochód z napędem na cztery koła. Opracowanie odpowiedniego projektu zlecono specjalistom z Przemysłowego Instytutu Motoryzacyjnego. Konstruktorzy, zgodnie z realiami ówczesnej gospodarki, sięgali po łatwo dostępne na rynku komponenty.

Kustosz szczecińskiego muzeum, Jacek Ogrodniczak, tłumaczy, że wyjątkowy prototyp złożono z elementów Poloneza, fragmentów Żuka i kierownicy Fiata 125p. Sama karoseria, budząca skojarzenia z Tarpanem, była autorskim pomysłem Pimotu. Samochód napędzał silnik o pojemności 1481 cm³, a z klasycznego Poloneza przeniesiono również wał napędowy oraz skrzynię biegów.

Problemy podczas testów terenowego Poloneza. Prototyp BR-83 okazał się fiaskiem

Mimo ambitnych planów BR‑83 nie sprostał oczekiwaniom podczas prób drogowych. Okazało się, że elementy zapożyczone ze standardowego Poloneza zupełnie nie sprawdzały się podczas jazdy poza asfaltem. Kustosz Ogrodniczak wspominał, że z maszyny wyciekały płyny eksploatacyjne, w tym olej i paliwo. Sytuację pogarszały zbyt małe koła i niewystarczający prześwit, co ostatecznie pogrzebało szanse na seryjną produkcję, czyniąc z auta jedynie historyczną pamiątkę.

Muzeum w Szczecinie odsłania magazynowe skarby. Polonez BR-83 i inne unikaty

Unikatowy pojazd terenowy stanowi zaledwie fragment bogatych zbiorów szczecińskiej placówki. Dotychczas ukryty w magazynie, ujrzał światło dzienne dzięki polityce muzeum polegającej na cyklicznej wymianie prezentowanych eksponatów. Pracownicy instytucji zwracają uwagę, że choć nie wszystkie udostępniane maszyny lśnią nowością, każda kryje w sobie fascynującą przeszłość, która przyciąga fanów zabytkowej motoryzacji.

Prototypowego Poloneza BR‑83 będzie można zobaczyć na własne oczy do 14 grudnia. W kolejnych miesiącach miejsce to zajmą inne klasyki: prototypowa Syrena w nadwoziu z laminatu, dostawczy Lublin oraz francuski Citroën Prestige wyprodukowany w 1979 roku.

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QUIZ. Legendarne samochody z czasów PRL. Pamiętasz jak naprawdę nazywał się Maluch czy Trabant? Pytanie 1 z 10 No to zaczynamy! Jaka jest pełna nazwa tego samochodu? Polski Fiat 125p Polski Fiat 127p Polski Fiat 126p Następne pytanie