Letnia atrakcja wraca na Zalew Szczeciński! Ruszyła sprzedaż biletów na tramwaj wodny

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-17 22:01

Wystartowała sprzedaż biletów na tegoroczne rejsy tramwaju wodnego po Zalewie Szczecińskim. Po ubiegłorocznym, ogromnym sukcesie projektu, zainteresowanie znów jest gigantyczne. Statek ponownie połączy Szczecin, Trzebież, Nowe Warpno, Stepnicę i Świnoujście, oferując jedną z najbardziej malowniczych atrakcji sezonu.

Zalew Szczeciński
Autor: Pixabay.com

Tramwaj wodny wraca na Zalew

Rezerwacje miejsc są już dostępne u armatorów. Bilety można kupić online poprzez strony Adler-Schiffe i Statek.pl.

Starostwo Powiatowe w Policach uruchomiło także specjalną zakładkę na policki.pl, gdzie zebrano wszystkie kluczowe informacje: trasy, przystanki, terminy, rozkłady, cennik oraz aktualności.

Widoki, które robią wrażenie

– Rejsy tramwaju wodnego to wyjątkowa okazja, aby podziwiać piękne widoki Zalewu Szczecińskiego z pokładu statku. To idealna propozycja zarówno dla turystów, jak i mieszkańców regionu, którzy chcą spędzić lato w aktywny i niecodzienny sposób – podkreśla Shivan Fate, Starosta Policki.

Tramwaj wodny to nie tylko transport, ale pełnoprawna atrakcja turystyczna. W ubiegłym roku bilety znikały błyskawicznie, a rejsy cieszyły się rekordową frekwencją.

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Statek + rower = idealny plan na lato

Na pokład można zabrać rower, co otwiera zupełnie nowe możliwości dla miłośników aktywnego wypoczynku. Połączenie rejsu z wycieczką rowerową po okolicznych trasach to świetny pomysł na rodzinny wypad, weekendową przygodę czy wakacyjną eksplorację regionu.

Start już 27 czerwca

Pierwsze rejsy ruszą 27 czerwca, a liczba miejsc – jak co roku – jest ograniczona. Samorząd zachęca do szybkiej rezerwacji, bo zainteresowanie jest ogromne.

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