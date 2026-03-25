Kto będzie mógł wjechać do Strefy Czystego Transportu w Szczecinie? Długa lista wyjątków

Gdzie powstanie Strefa Czystego Transportu w Szczecinie?
Strefa Czystego Transportu w Szczecinie obejmie rejon Starego Miasta. Jej obszar zamyka się w obrębie ulic: Wyszyńskiego, Tkackiej oraz Trasy Zamkowej. Warto zaznaczyć, że wyznaczone granice są tożsame z terenem, na którym obecnie działa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania.
Zasady wjazdu do SCT w Szczecinie. Kto uniknie zakazu?
Do szczecińskiej SCT będą mogły wjechać samochody z silnikiem benzynowym, które zostały wyprodukowane po 1999 roku (lub spełniają minimum normę Euro 3). W przypadku pojazdów z silnikiem Diesla wymagany będzie rok produkcji od 2005 w górę oraz spełnianie normy Euro 4.
Ustawodawca przygotował jednak obszerną listę wyłączeń od tych reguł. Restrykcje nie obejmą:
- osób mieszkających na terenie strefy,
- przedsiębiorców prowadzących tam swoje firmy,
- osób niepełnosprawnych,
- właścicieli motocykli,
- posiadaczy pojazdów historycznych.
Co więcej, każdy kierowca pojazdu niespełniającego wymogów zyska prawo do swobodnego wjazdu na teren strefy przez 30 dni w ciągu roku. Weryfikacja uprawnień będzie się odbywać na podstawie informacji z bazy CEPiK oraz za pomocą dedykowanych naklejek umieszczanych na przednich szybach aut.
Burzliwe głosowanie nad SCT w szczecińskiej radzie
Decyzja o wprowadzeniu strefy zapadła większością 22 głosów. Poparli ją radni zrzeszeni w Koalicji Obywatelskiej oraz klubie OK Polska. Przeciwko uchwale opowiedziało się 7 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie szczędzili projektowi ostrych słów krytyki.
Radny PiS krytykuje: "To strefa z dziurami"
Krzysztof Romianowski, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, wyraził swoje zdecydowane obiekcje wobec pomysłu:
– Dlaczego w Szczecinie na siłę chcemy zrobić strefę, która nam kompletnie nic nie da. Powietrze mamy dobrej jakości, bo mamy dobre położenie geograficzne. Ta strefa będzie miała same dziury i będzie tylko zaspokojeniem potrzeb radnych Zielonych i Koalicji Obywatelskiej.
Włodarze Szczecina tłumaczą: Chodzi o fundusze unijne
Entuzjaści wprowadzonych zmian argumentowali, że Strefa Czystego Transportu to nie tylko kwestie ochrony środowiska. Ich zdaniem jest to przede wszystkim okazja do zdobycia znaczących środków z zewnątrz na rozwój transportu publicznego.
– My tutaj walczymy o 20 nowych elektrycznych autobusów. Walczymy o to, żeby w budżecie miasta zostało 70, a może i nawet więcej mln zł - tłumaczył radny OK Polska Piotr Kęsik.
Z kolei przedstawiciele magistratu podkreślają, że uruchomienie SCT wpłynie pozytywnie na jakość wdychanego powietrza, zredukuje poziom hałasu i sprawi, że centrum miasta stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców.
Od kiedy obowiązuje Strefa Czystego Transportu w Szczecinie?
Zgodnie z procedurą, nowo przyjęta uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.