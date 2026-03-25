Kto będzie mógł wjechać do Strefy Czystego Transportu w Szczecinie? Długa lista wyjątków

Gdzie powstanie Strefa Czystego Transportu w Szczecinie?

Strefa Czystego Transportu w Szczecinie obejmie rejon Starego Miasta. Jej obszar zamyka się w obrębie ulic: Wyszyńskiego, Tkackiej oraz Trasy Zamkowej. Warto zaznaczyć, że wyznaczone granice są tożsame z terenem, na którym obecnie działa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania.

Zasady wjazdu do SCT w Szczecinie. Kto uniknie zakazu?

Do szczecińskiej SCT będą mogły wjechać samochody z silnikiem benzynowym, które zostały wyprodukowane po 1999 roku (lub spełniają minimum normę Euro 3). W przypadku pojazdów z silnikiem Diesla wymagany będzie rok produkcji od 2005 w górę oraz spełnianie normy Euro 4.

Ustawodawca przygotował jednak obszerną listę wyłączeń od tych reguł. Restrykcje nie obejmą:

osób mieszkających na terenie strefy,

przedsiębiorców prowadzących tam swoje firmy,

osób niepełnosprawnych,

właścicieli motocykli,

posiadaczy pojazdów historycznych.

Co więcej, każdy kierowca pojazdu niespełniającego wymogów zyska prawo do swobodnego wjazdu na teren strefy przez 30 dni w ciągu roku. Weryfikacja uprawnień będzie się odbywać na podstawie informacji z bazy CEPiK oraz za pomocą dedykowanych naklejek umieszczanych na przednich szybach aut.

Burzliwe głosowanie nad SCT w szczecińskiej radzie

Decyzja o wprowadzeniu strefy zapadła większością 22 głosów. Poparli ją radni zrzeszeni w Koalicji Obywatelskiej oraz klubie OK Polska. Przeciwko uchwale opowiedziało się 7 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie szczędzili projektowi ostrych słów krytyki.

Radny PiS krytykuje: "To strefa z dziurami"

Krzysztof Romianowski, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, wyraził swoje zdecydowane obiekcje wobec pomysłu:

– Dlaczego w Szczecinie na siłę chcemy zrobić strefę, która nam kompletnie nic nie da. Powietrze mamy dobrej jakości, bo mamy dobre położenie geograficzne. Ta strefa będzie miała same dziury i będzie tylko zaspokojeniem potrzeb radnych Zielonych i Koalicji Obywatelskiej.

Włodarze Szczecina tłumaczą: Chodzi o fundusze unijne

Entuzjaści wprowadzonych zmian argumentowali, że Strefa Czystego Transportu to nie tylko kwestie ochrony środowiska. Ich zdaniem jest to przede wszystkim okazja do zdobycia znaczących środków z zewnątrz na rozwój transportu publicznego.

– My tutaj walczymy o 20 nowych elektrycznych autobusów. Walczymy o to, żeby w budżecie miasta zostało 70, a może i nawet więcej mln zł - tłumaczył radny OK Polska Piotr Kęsik.

Z kolei przedstawiciele magistratu podkreślają, że uruchomienie SCT wpłynie pozytywnie na jakość wdychanego powietrza, zredukuje poziom hałasu i sprawi, że centrum miasta stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Od kiedy obowiązuje Strefa Czystego Transportu w Szczecinie?

Zgodnie z procedurą, nowo przyjęta uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.