Ksiądz interweniował w sanatorium. Wszystko przez piątkowy obiad!

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-24 17:30

Wielki Piątek zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim obowiązujące w kościele katolickim zasady postu i wstrzemięźliwości. Choć dla wielu wiernych są one oczywiste, okazuje się, że wciąż budzą wątpliwości i nie zawsze są przestrzegane.

Wielki Piątek 2026

Wielki Piątek to dla katolików jeden z najważniejszych dni w roku liturgicznym. Upamiętnia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, a jego przeżywanie wiąże się nie tylko z modlitwą i skupieniem, ale również z konkretnymi zasadami dotyczącymi postu. Jak się okazuje, ich przestrzeganie bywa problematyczne nie tylko w domach, ale nawet w takich miejscach jak sanatoria.

Interwencja w sanatorium

Jak podaje portal Fakt, ksiądz Janusz Koplewski musiał kiedyś interweniować w jednym z polskich sanatoriów, bowiem - jak się okazało - w jadłospisie ośrodka kuracjusze mieli wpisane potrawy mięsne w dni, w których takich dań jeść nie powinni.

Pamiętam taką historię sprzed lat, że przebywający w sanatorium dostawali w czwartek rybę, a w piątek mięso. Musiałem interweniować, ostatecznie udało się to zamienić - wspominał duchowny.

Czy w każdy piątek obowiązuje post?

Warto wspomnieć, że w każdy piątek katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa. Tym samym nie jest to post ścisły, lecz w piątki osoby wierzące powinny powstrzymać się od pokarmów mięsnych.

Wielki Piątek 2026 – zasady są jasne

W 2026 roku Wielki Piątek przypada 3 kwietnia. Tego dnia w kościele katolickim obowiązuje tzw. post ścisły. Oznacza to ograniczenie liczby posiłków do trzech w ciągu dnia, przy czym tylko jeden z nich może być pełny. Co ważne, wszystkie powinny być bezmięsne. Zasady te dotyczą osób między 18. a 60. rokiem życia, o ile pozwala na to ich stan zdrowia. Dzieci, osoby starsze oraz chorzy są z tego obowiązku zwolnieni. 

Post nie kończy się na talerzu

Wierni powinni pamiętać również o tzw. poście eucharystycznym. Polega on na powstrzymaniu się od jedzenia i picia (z wyjątkiem wody i leków) przez co najmniej godzinę przed przyjęciem Komunii świętej. Ten obowiązek dotyczy osób dorosłych i również ma na celu duchowe przygotowanie do udziału w liturgii.

