Kontrole na granicach Polski zostają na dłużej. MSWiA podaje konkretną datę

Zmiany na granicy w Parku Mużakowskim

Nowe przepisy oznaczają, że na listę monitorowanych punktów powraca Most Angielski w Parku Mużakowskim, łączący Łęknicę z Bad Muskau. To wyjątkowo chętnie odwiedzana przez rowerzystów i turystów lokalizacja, gdzie często odbywają się imprezy transgraniczne, a wcześniej ruch był tam wstrzymany ze względu na prowadzone prace remontowe.

Przedstawiciele MSWiA zapewniają jednak, że ponowna obecność służb w tym rejonie nie wpłynie negatywnie na swobodne przemieszczanie się osób zwiedzających ten popularny obiekt.

Powody decyzji MSWiA o przedłużeniu kontroli na granicach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji twardo argumentuje, że ryzyko związane z nielegalną migracją na styku z terytorium Niemiec oraz Litwy nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. To właśnie ten powód od dłuższego czasu stanowi główną podstawę do wprowadzania kolejnych prolongat funkcjonowania zaostrzonych środków bezpieczeństwa.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przywrócono początkowo 7 lipca 2025 roku na zaledwie miesiąc, by następnie wydłużać ten czas. Od października 2025 roku nadzór obowiązywał do 4 kwietnia 2026 roku, a obecna decyzja rządu opiera się na kodeksie granicznym Schengen, który pozwala państwom członkowskim na utrzymanie takich restrykcji nawet przez dwa lata w obliczu nieustępującego zagrożenia.

Działania Straży Granicznej w praktyce

Mechanizm nadzoru polega na tym, że funkcjonariusze Straży Granicznej, przy wsparciu policjantów oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą zatrzymywać wybrane samochody do weryfikacji. Działania te nie opierają się na stałych posterunkach, lecz na elastycznych, mobilnych patrolach w wyznaczonych rejonach.

Na granicy polsko-niemieckiej wytypowano około 50 punktów kontrolnych.

Na odcinku granicznym z Litwą funkcjonuje 13 takich lokalizacji.

W praktyce oznacza to, że podróżujący kierowcy muszą liczyć się z możliwością spotkania mundurowych w bardzo różnych miejscach, nierzadko z dala od tradycyjnych dawnych przejść granicznych.

Przedłużenie tych nadzwyczajnych środków na kolejne półrocze zmusiło polski rząd do wypełnienia unijnych formalności. Zgodnie z procedurami, o planach dłuższego niż sześć miesięcy utrzymania kontroli poinformowano odpowiednie instytucje, w tym Parlament Europejski, Radę oraz Komisję Europejską.

