Jeśli je pamiętasz, pomyśl o emeryturze. Te hity mają już ćwierć wieku!

Muzyka z 2001 roku to mieszanka stylów i prawdziwa rewolucja
Rok 2001 stanowił przełom, w którym gatunki takie jak pop, rock, hip-hop i brzmienia elektroniczne zaczęły się przenikać w zupełnie niespotykany dotąd sposób. Twórcy odważnie szukali nowych rozwiązań, a publiczność z entuzjazmem przyjmowała te innowacje. W tamtym okresie nośnikiem królowały płyty CD, a nowości muzycznych szukało się w radiu czy telewizji, a nie w internecie.
To właśnie wtedy na listy przebojów trafiły piosenki, które do dziś świetnie sprawdzają się na parkietach, budzą sentyment i przypominają o szkolnych miłościach. Część z nich zdobyła międzynarodową sławę, inne zapisały się w pamięci lokalnej publiczności, ale łączy je jedno – w 2001 roku znał je dosłownie każdy.
Technologiczne nowinki z 2001 roku, które dziś bawią
Obecnie brzmi to niewiarygodnie, jednak w 2001 roku robiliśmy wielkie oczy na widok sprzętów, które dzisiaj są przeżytkiem. Hitem były telefony z wystającą anteną, kultowa gra w węża na Nokiach, ogromne monitory kineskopowe oraz discmany, z którymi trzeba było obchodzić się niezwykle delikatnie. Internet znajdował się we wczesnej fazie rozwoju, a posiadacz stałego łącza uchodził na osiedlu za prawdziwego wizjonera.
W takich realiach powstawały wielkie muzyczne przeboje, które teraz stanowią niezwykłą pamiątkę po tamtych latach.
Moda z 2001 roku, do której chętnie wracamy
Osoby pamiętające mocno wycięte biodrówki, topy na cienkich ramiączkach, powieki pomalowane brokatem oraz włosy usztywnione toną żelu, doskonale wiedzą, czym był 2001 rok. W klipach wideo rządziła futurystyczna estetyka, lśniące materiały i skomplikowane choreografie taneczne, które naśladowano na całym globie.
Wówczas muzyka dyktowała nie tylko to, czego słuchano, ale też to, jak należało się ubierać i zachowywać.
Największe hity 2001 roku na zdjęciach
Stworzyliśmy specjalne zestawienie zdjęć prezentujące najgorętsze utwory z 2001 roku, zarówno z Polski, jak i ze świata. To zbiór, który błyskawicznie przeniesie czytelników o 25 lat w przeszłość i ożywi wspomnienia z pierwszych lat XXI wieku. Zachęcamy do przejrzenia galerii i sprawdzenia swojej muzycznej pamięci.