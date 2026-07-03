Hotel Gołębiewski wysyła kadrę do Dubaju. Tam mają "najlepsze wzorce"

Hotel Gołębiewski wysyła kadrę do Dubaju

W rozmowie z portalem Forbes.pl, prezes sieci hoteli Gołębiewski, Jarosław Gołębiewski podkreślił, że wyjazd do Dubaju miał miejsce i miał charakter szkoleniowo-obserwacyjny oraz wynikał z chęci czerpania inspiracji od najlepszych światowych hoteli. Wskazał, że to właśnie tam kadra miała okazję przyjrzeć się rozwiązaniom dotyczącym obsługi gości, wystroju wnętrz oraz gastronomii, które mogą zostać wykorzystane w dalszym rozwoju sieci w Polsce.

Dziś, podobnie jak on kiedyś, w zagranicznych hotelach podpatruję rozwiązania: te związane z obsługą, wystrojem czy gastronomią. W tym roku zabrałem kadrę zarządzającą i kucharzy właśnie do Dubaju, aby i oni mogli zobaczyć najlepsze wzorce [...] - mówił Jarosław Gołębiewski podczas rozmowy z Forbes.pl.

Dubaj jako symbol luksusu i wysokiej jakości obsługi

Dubaj od lat uchodzi za jeden z najważniejszych światowych symboli luksusowego hotelarstwa i najwyższych standardów obsługi. Jarosław Gołębiewski przyznał jednak, że choć jego sieć inspiruje się tamtejszymi rozwiązaniami, nie można stawiać znaku równości między polskimi hotelami a obiektami działającymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W rozmowie z Forbes.pl prezes podkreślił

Do Dubaju to nam jeszcze daleko, choć rzeczywiście wzorce czerpiemy od najlepszych

W jego ocenie obserwowanie światowych liderów pozwala rozwijać standardy obsługi, gastronomii i organizacji pracy, nawet jeśli warunki funkcjonowania obu rynków znacząco się różnią.

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