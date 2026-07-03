Youtuber Książulo z zakazem wejścia do hoteli Gołębiewski w całej Polsce

Głośna sprawa wizyty znanego influencera w nadmorskim kompleksie w Pobierowie odbiła się szerokim echem w całym kraju. Materiał obnażył niedociągnięcia obiektu, prezentując między innymi niedziałający system klimatyzacji, rdzawy kolor wody w kranie oraz brak adekwatnej reakcji ze strony personelu. Zaledwie kilka dni po wymeldowaniu z gigantycznego kurortu, twórca internetowy dowiedział się, że otrzymał zakaz korzystania z placówek sieci Gołębiewski, ponieważ nadano mu status "osoby niepożądanej".

Książulo niemile widziany u Gołębiewskiego. Pracownik ujawnił tajne pismo

W najnowszym materiale wideo Szymon Nyczke przekazał swoim widzom, że otrzymał poufną wiadomość od anonimowego pracownika wspomnianej sieci. Kontaktujący się z nim informator dostarczył fotografię wewnętrznego zarządzenia, które instruowało obsługę obiektów Tadeusza Gołębiewskiego o wpisaniu Książula na listę gości z zakazem wstępu.

- Napisała do mnie osoba pracująca w jednym z hoteli sieci Gołębiewski. Przesłała mi pismo, które, jak twierdzi zostało dziś rozesłane do wszystkich menedżerów, dyrektorów i innych osób, aby przekazali je pracownikom, kelnerom i całemu personelowi. Mam zakaz wjazdu do Gołębiewskiego - mówi youtuber na filmie.

Niezwykle interesującym detalem całej sprawy jest uzasadnienie odmowy świadczenia usług. Jak się okazało, podstawą prawną nałożonego zakazu miało być rzekome złamanie przepisów regulaminu, który wejdzie w życie dopiero 7 lipca 2026 roku.

Twórca internetowy nie zamierzał bazować wyłącznie na otrzymanych nieoficjalnie fotografiach i postanowił osobiście zweryfikować wiarygodność nałożonych na niego sankcji. W tym celu wykonał telefon do recepcji jednego z obiektów, gdzie poinformowano go, że utworzenie nowej rezerwacji na jego nazwisko jest niemożliwe.

- Mam zakaz. [...] Zadzwoniłem, przedstawiłem się i zapytałem o termin. Pani przez około pięć minut trzymała mnie na linii w ciszy. Potem odezwała się inna osoba i powiedziała, że ze względu na to, iż złamałem jakieś zasady regulaminu, nie mogą mi już świadczyć usług i nie mogę być gościem. Zapytałem, jakie zasady, a ona powiedziała, że do dyrekcji - mówi youtuber na filmie.

Żeby ostatecznie wyjaśnić sprawę, Szymon Nyczke postanowił udać się bezpośrednio do mikołajskiego aquaparku, który również wchodzi w skład imperium hotelowego. Na miejscu wpuszczono go bez jakichkolwiek problemów, a dodatkowo influencer odbył rozmowę z kadrą zarządzającą i samym właścicielem sieci. W trakcie tego spotkania uzyskał zapewnienie, że żadne restrykcje go nie dotyczą. Co więcej, podczas ponownej próby telefonicznej rezerwacji pokoju, obsługa nie robiła już absolutnie żadnych trudności.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Książulo i hotel Gołębiewski w Pobierowie. Twórca komentuje spór

Narastające w internecie napięcie wokół relacji twórcy wideo z popularną marką turystyczną powszechnie określa się mianem medialnej wojny, choć sam główny zainteresowany stanowczo odcina się od tego typu oskarżeń. Szymon Nyczke wielokrotnie przypominał, że w swojej internetowej recenzji obiektywnie zaprezentował nie tylko wady obiektu w Pobierowie, ale również jego liczne zalety. Influencer tłumaczył, że jego intencją nie był brutalny atak, a jedynie rzetelne udokumentowanie faktycznych warunków panujących podczas urlopu.