Hotel Gołębiewski w Pobierowie wciąż rośnie. Niedługo stanie się największym w Unii Europejskiej

Rozbudowa oferty w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Kompleks wypoczynkowy w Pobierowie przyjął pierwszych gości w czerwcu 2026 roku, jednak jego otwieranie przebiega stopniowo. Na początku udostępniono nieco ponad pół tysiąca pokoi, a obecnie właściciel planuje włączenie do użytku kolejnych segmentów budynku. Portal businessinsider.com.pl informuje, że pod koniec lipca wpłynął wniosek o pozwolenie na korzystanie z nowej części obiektu, w której znajdzie się kolejne 179 pokoi oraz dodatkowe miejsca przeznaczone do dyspozycji gości.

Nowa strefa VIP dla gości w Pobierowie

Projekt zakłada także utworzenie ekskluzywnej strefy VIP z eleganckim lobby oraz sklepem. Ponadto inwestycja przewiduje powstanie dwóch parkingów, na których zmieści się prawie 300 samochodów. Kiedy te nowe przestrzenie zaczną funkcjonować, hotel zaoferuje łącznie około 709 pokoi.

Docelowo Hotel Gołębiewski ma mieć 1240 pokoi

W ostatecznym kształcie kompleks będzie dysponował około 1240 pokojami, co pozwoli mu przebić największe obiekty hotelowe w Unii Europejskiej. W tej chwili do liderów należą takie miejsca jak Estrel Berlin, który oferuje 1125 pokoi, czy Barceló Punta Umbría Beach Resort z 1200 pokojami.

Jesteśmy w procesie. Natomiast docelowo obiekt będzie miał ciut ponad 1200 pokoi i po to idziemy - poinofmorwał nas hotel Gołębiewski Pobierowo.

Hotel Gołębiewski Pobierowo przygotowuje nowe atrakcje

Warto dodać, że wkrótce otwarte zostaną kolejne udogodnienia, takie jak kręgielnia, nocny klub i strefa sportowo-rekreacyjna. Unikalnym punktem na mapie kompleksu będzie TAGO-LAND, specjalna strefa rozrywki dla gości. Z informacji przekazanych nam przez obsługę hotelu wynika, że część z tych nowości będzie udostępniona odwiedzającym już w październiku.

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapełniony autami [ZDJĘCIA]