Hotel Gołębiewski w Pobierowie odsłania kolejne tajemnice. Dwa ekrany w sali kinowej to nie pomyłka

Nowe strefy w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od momentu oficjalnego uruchomienia przyciąga tłumy turystów. Chociaż wielkie otwarcie miało miejsce w połowie czerwca, to zarządcy wciąż pracują nad udostępnianiem kolejnych przestrzeni. Ponowna wizyta w nadmorskim resorcie udowodniła mi, że proces wdrażania nowych rozwiązań postępuje bardzo dynamicznie, a goście zyskali dostęp do wcześniej zamkniętych sektorów.

Pełną relację z uroczystego otwarcia znajdziecie tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Sala kinowa i kongresowa w hotelu Gołębiewski

Turyści odwiedzający gigantyczny obiekt mogą już relaksować się podczas seansów w hotelowym kinie, które posiada dość nietypową konstrukcję. W centralnej części obszernego pomieszczenia znajdują się potężne filary, dlatego architekci musieli zastosować nieszablonowe rozwiązanie z dwoma ekranami. Dzięki temu zabiegowi żaden ze słupów nie zasłania obrazu osobom przebywającym na widowni. Udostępniono także przestronne sale dedykowane organizatorom dużych wydarzeń biznesowych, które robią wrażenie! W jednej z nich można podziwiać zarówno piękny widok na las, jak i na morze. Fotografie tych miejsc znajdzecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowości w hotelu Gołębiewski. Sala kinowa, sale kongresowe i wiele więcej [ZDJĘCIA]

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Dziecięca bawialnia w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Kompleks stawia również na rozwój infrastruktury przeznaczonej dla najmłodszych urlopowiczów. Rodzice z dziećmi mogą korzystać z ogromnej sali zabaw, która funkcjonuje codziennie w godzinach od 9:00 do 19:00. Strategiczne ulokowanie bawialni w pobliżu głównej recepcji ułatwia komunikację, a dodatkową atrakcją dla maluchów jest wydzielona, miniaturowa strefa kinowa.

Rozwój kompleksu w Pobierowie wciąż trwa

Choć turyści już od kilku tygodni mogą rezerwować noclegi i korzystać z bogatej infrastruktury, to prace wykończeniowe i organizacyjne wciąż trwają. Kolejne wizyty w nadmorskim gigancie pokazują, że zarządcy dążą do stworzenia centrum, które przyciągnie nie tylko rodziny poszukujące relaksu, ale także klientów biznesowych zainteresowanych organizacją potężnych konferencji.