Hotel Gołębiewski każe usunąć film Książula? Youtuber rozwiał wszelkie wątpliwości

Książulo w hotelu Gołębiewski

Wizyta popularnego twórcy internetowego w Pobierowie stała się hitem sieci. Youtuber w towarzystwie swoich współpracowników zdecydował się na wynajęcie pokoju, za który zapłacił niespełna pięć tysięcy złotych. Wydając taką sumę, gość ma prawo oczekiwać usług na najwyższym poziomie. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Choć początkowo influencer nie szczędził pochwał, podziwiając luksusowy wystrój części wspólnych oraz samego apartamentu, entuzjazm szybko opadł, gdy na jaw wyszły kolejne mankamenty.

Żółta woda, brak klimatyzacji

Podczas relaksu w wynajętym lokum wyszło na jaw, że system chłodzenia powietrza całkowicie zawiódł, co skutkowało błyskawicznym wzrostem temperatury w pomieszczeniach. Jakby tego było mało, z kranów do wanny zaczęła lecieć woda o niepokojącym, żółtym zabarwieniu. Choć po interwencji na miejsce przybyli pracownicy hotelu, ich działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu – klimatyzacja wciąż szwankowała, a woda nie odzyskała przejrzystości.

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Książulo odwiedził Hotel Gołębiewski w Pobierowi

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Pobyt Książula w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Biorąc pod uwagę liczne niedogodności, internetowy twórca zażądał zwrotu kosztów noclegu. Ku zaskoczeniu wielu, pieniądze rzeczywiście wróciły na jego konto. W internecie natychmiast wybuchły spekulacje, czy w zamian za rekompensatę finansową zarządcy obiektu zażądali od influencera usunięcia kompromitującego nagrania z sieci. Prawda okazała się jednak inna, co sam zainteresowany potwierdził podczas sesji Q&A na swoim instagramowym profilu. Widzowie nie muszą się więc martwić, bowiem film nie zostanie usunięty.

Hotel Gołębiewski odpowiada na reklamacje

Pod koniec czerwca na terenie obiektu zorganizowano konferencję prasową. Podczas tego wydarzenia mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielką zarządu i dyrektorką placówki. Zapytaliśmy je o to, w jaki sposób rozpatrywane są zażalenia zgłaszane przez niezadowolonych klientów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oddzielnym artykule opublikowanym na naszym portalu - Hotel Gołębiewski odpowiada na krytykę gości. Problemy tłumaczy "etapem rozruchu"