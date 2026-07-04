Gigantyczne korki na A6/S3. Długie kolejki aut w kierunku morza i Berlina

Zderzenie trzech pojazdów zablokowało A6

Do zdarzenia doszło w sobotnie przedpołudnie na 27. kilometrze autostrady A6. Dyżurny ze szczecińskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w zderzeniu uczestniczyły trzy auta osobowe. Mimo że sama kolizja nie należała do groźnych, natychmiast wywołała chaos na drodze, całkowicie tamując przejazd w obu kierunkach.

Pięciokilometrowy zator na trasie do Berlina

Kierowcy jadący w stronę Berlina oraz Szczecina utknęli w potężnym korku, który mierzy już ponad pięć kilometrów. Zmotoryzowani muszą czekać w pojazdach w upale, a czas pokonania tego fragmentu trasy drastycznie się wydłużył. Cześć z nich szukała alternatywy na bocznych trasach, jednak te błyskawicznie uległy zatłoczeniu.

Siedmiokilometrowy korek na trasie nad morze

Sytuacja podróżujących w stronę Świnoujścia i Gdańska jest jeszcze trudniejsza, ponieważ tam kolejka aut ciągnie się przez prawie siedem kilometrów. To dramatyczne wieści dla turystów, którzy zaplanowali weekendowy wypoczynek nad Bałtykiem. W internecie pojawiają się wpisy kierowców, którzy relacjonują, że obecnie podróż przypomina raczej mozolne toczenie się w miejscu.

Służby drogowe pracują na miejscu zdarzenia

Drogowcy ostrzegają, że problemy z płynnością ruchu na pewno jeszcze potrwają, prosząc jednocześnie o cierpliwość i bezpieczną jazdę. Funkcjonariusze policji oraz ekipy techniczne działają w pocie czoła, aby możliwie szybko przywrócić normalny ruch na zablokowanym odcinku.

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