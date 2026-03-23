Gigantyczna kumulacja w Lotto. Do wygrania astronomiczna kwota

33 miliony złotych w Lotto do zgarnięcia

Lotto opiera się na mechanizmie kumulacyjnym – w sytuacji, gdy żadnemu z graczy nie uda się wytypować poprawnie wszystkich sześciu liczb, główna wygrana stale rośnie. Chociaż podstawowa stawka za trafienie „szóstki” wynosi 2 miliony złotych, tym razem stawką jest imponujące 33 miliony złotych.

„Lotto to gra o wielkie pieniądze i szansa na spełnienie marzeń. W Lotto miliony wygrywają miliony”

- tłumaczy Totalizator Sportowy.

Podczas każdego losowania nagrody trafiają do kilkudziesięciu tysięcy osób, które wytypowały poprawne kombinacje trzech, czterech lub pięciu liczb. Natomiast w przypadku, gdy tylko jeden kupon będzie zawierał szczęśliwą „szóstkę”, cała zjawiskowa kwota trafi wyłącznie do jego posiadacza.

Zasady gry w Lotto

Mechanizm tej niezwykle popularnej gry liczbowej jest bardzo nieskomplikowany, a zarazem dostarcza wielu wrażeń. Oto kluczowe reguły:

Podczas losowania wybiera się 6 liczb z puli 49.

Kupon można wypełnić na kilka sposobów: samodzielnie wytypować liczby, skorzystać z opcji losowej (na chybił trafił) lub wybrać metodę mieszaną (Mix).

Nagrody przyznawane są za poprawne skreślenie 6, 5, 4 lub 3 liczb.

Prawdopodobieństwo trafienia głównej wygranej wynosi 1 do 13 983 816.

Pojedynczy zakład to wydatek rzędu 3 złotych (z czego 2,40 zł to stawka podstawowa, a 60 groszy to dopłata).

Za dodatkową złotówkę można wziąć udział w losowaniu Lotto Plus, gdzie główną nagrodą jest milion złotych.

Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Warto również zauważyć, że część środków z każdego zakupionego zakładu jest przeznaczana na rozwój krajowego sportu oraz wsparcie inicjatyw kulturalnych.

Historia Lotto w Polsce

Popularna gra liczbowa to nie tylko szansa na ogromne bogactwo, ale również fascynująca przeszłość. Najważniejsze daty w historii Totalizatora Sportowego:

Rok 1957 przyniósł debiut gry pod nazwą Toto-Lotek.

W 1975 roku przemianowano ją na Duży Lotek.

Rok 1996 zapoczątkował erę kumulacji.

Od 2009 roku funkcjonuje pod obecną nazwą – Lotto.

W 2012 roku gracze otrzymali możliwość gry z opcją Plus.

Od 2018 roku zakłady można zawierać również przez internet.

Do 2026 roku transmisje z losowań można śledzić na platformach YouTube i Facebook.

Jest to najdłużej działająca gra w ofercie Totalizatora Sportowego. „Jej pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 r.” - informuje Totalizator Sportowy.

Losowanie Lotto we wtorek

Gigantyczna kwota 33 milionów złotych z pewnością wpłynie na diametralną zmianę życia zwycięzcy.

Zakłady można zawierać w jednym z 29 tysięcy punktów sprzedaży na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej lotto.pl oraz dedykowanej aplikacji mobilnej.

Wyniki poznamy 24 marca punktualnie o 22:00.

Rekordowe wygrane w Lotto

Zainteresowanie grą w Polsce jest ogromne, a nagrody potrafią przyprawić o zawrót głowy. Zastanawiacie się, jakie sumy padały w przeszłości? Zgromadziliśmy dla Was listę najwyższych dotychczasowych wygranych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią, gdzie znajdziecie historyczne rekordy!

