Finał budowy drogi S6 zbliża się wielkimi krokami. Kiedy kierowcy pojadą całą Trasą Kaszubską?

Ostatnie fragmenty drogi S6 na Pomorzu. Finał prac w połowie 2026 roku

Na terenie województwa pomorskiego nieustannie toczą się roboty budowlane na czterech odcinkach, które ostatecznie zepną całą trasę ekspresową S6 między Gdynią a Goleniowem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz regionalne media donoszą, że wykonawcy planują zakończyć inwestycję w drugim kwartale 2026 roku.

Kluczowe realizowane obecnie fragmenty trasy to:

Odcinek Bożepole Wielkie – Leśnice o długości 22 kilometrów charakteryzuje się dużym zaawansowaniem prac, a jego udostępnienie dla ruchu przewidziano na pierwszą połowę 2026 roku.

Na 11-kilometrowym fragmencie Leśnice – Skórowo trwają już roboty wykończeniowe, a wykonawca podtrzymuje termin oddania w drugim kwartale 2026 roku.

Zaawansowanie budowy 13-kilometrowego odcinka Skórowo – Bobrowniki wynosi ponad 80 procent, co pozwala planować jego otwarcie na czerwiec 2026 roku.

Trasa z Bobrownik do Słupska, licząca 16 kilometrów, była wcześniej uważana za najbardziej opóźnioną i groziła poślizgiem do jesieni 2026 roku. Najświeższe komunikaty drogowców i lokalnych dziennikarzy potwierdzają jednak czerwiec 2026 roku jako ostateczną datę.

Wszystkie te informacje oznaczają, że dla wspomnianych odcinków ustalono termin zakończenia robót na koniec czerwca 2026 roku.

Odcinek S6 w województwie zachodniopomorskim służy już kierowcom

Zmotoryzowani przemieszczający się przez Pomorze Zachodnie od dłuższego czasu mogą w pełni korzystać z gotowej już części ekspresówki. Bezproblemowy przejazd jest możliwy na trasie łączącej Goleniów, Nowogard, Płoty, Kołobrzeg i Koszalin. Obecnie ciężki sprzęt budowlany pracuje wyłącznie na terenie sąsiedniego województwa pomorskiego.

Historia Trasy Kaszubskiej. Na drogę S6 czekano od kilkudziesięciu lat

Koncepcja stworzenia nowoczesnej drogi szybkiego ruchu wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego narodziła się jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednak faktyczne roboty budowlane wystartowały dopiero na początku XXI wieku. Droga ekspresowa S6, potocznie określana jako Trasa Kaszubska, zepnie w jedną całość Trójmiasto, Lębork, Słupsk, Koszalin i Szczecin, stając się tym samym kluczową arterią komunikacyjną na północy kraju.

Inwestycja stanowi jednocześnie ważny element europejskiego szlaku Via Hanseatica, którego głównym zadaniem jest połączenie portów od niemieckiej Lubecki aż po łotewską Rygę.

Termin otwarcia całej drogi ekspresowej S6 ze Szczecina do Gdańska

Analiza oficjalnych zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz doniesień prasy regionalnej daje bardzo spójny obraz sytuacji, wskazując czerwiec 2026 roku jako moment zakończenia prac między Lęborkiem a Słupskiem. Taki rozwój wydarzeń sprawia, że przejazd całą ekspresową szóstką od Goleniowa do aglomeracji trójmiejskiej będzie możliwy jeszcze przed letnimi wakacjami 2026 roku. Podróż pomiędzy Trójmiastem a stolicą Pomorza Zachodniego zajmie kierowcom zaledwie trzy i pół godziny.

Kolejne plany po S6. Powstanie Zachodnia Obwodnica Szczecina

Zakończenie budowy głównego ciągu drogi ekspresowej S6 nie oznacza końca potężnych inwestycji w tym rejonie, ponieważ drogowcy rozpoczynają realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Nowy szlak połączy autostradę A6 z Goleniowem i Policami, oferując kilkadziesiąt kilometrów bezpiecznej trasy oraz pięciokilometrowy tunel drążony pod dnem Odry. Według zapowiedzi administracji drogowej, będzie to jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w tej części Polski.

18

