Konkurent Energylandii otwiera się po zimowej przerwie. Co czeka odwiedzających parku rozrywki Hossoland w Brojcach?

Bałtyckie legendy, nordyckie mity i… niespodzianki na start

Hossoland otworzy bramy 25 kwietnia, inaugurując sezon niski, który potrwa do 26 czerwca. Park już teraz kusi gości specjalną promocją: w przedsprzedaży drugi bilet na sezon niski można kupić 50 proc. taniej. Oferta obowiązuje od 7 do 24 kwietnia i dotyczy biletów jednodniowych.

Choć władze parku nie zdradzają jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących nowości, zapowiadają, że „saga wzbogaci się o nowe wyzwania już wkrótce”. To sugestia, że w sezonie 2026 pojawią się kolejne atrakcje lub rozbudowane elementy istniejących krain.

Co czeka na gości? Rollercoastery, wodne bitwy i smocze przygody

Hossoland to cztery ogromne, tematyczne strefy inspirowane legendami Bałtyku i kulturą Północy. Każda z nich to osobny świat – od syrenich opowieści po nordyckie mity.

Najważniejsze atrakcje to m.in.:

Aurora – rollercoaster pozwalający „zobaczyć świat z perspektywy smoka”,

Thor – ekstremalna jazda inspirowana bogiem burzy,

Mermaid Ride – wodna podróż przez królestwo syren,

Veyron – rollercoaster dla najmłodszych,

Galleon, Fjord, Storm, Safari, Flying Motors i wiele innych karuzel, wodnych bitew i rodzinnych przejażdżek.

Park zajmuje aż 40 hektarów i już teraz przyciąga gości z całej Polski, którzy chwalą jego klimat, monumentalne dekoracje i baśniową atmosferę.

Krótka historia Hossolandu

Hossoland zadebiutował w czerwcu 2025 roku jako jeden z najbardziej wyczekiwanych parków rozrywki w kraju. Szybko zyskał miano „konkurencji Energylandii”, ale jego start nie był pozbawiony turbulencji. Już we wrześniu 2025 r. park został czasowo zamknięty – oficjalnie z powodu „udoskonalania infrastruktury”, choć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wskazywał na brak pełnego pozwolenia na użytkowanie.

Jesienią park działał w wybrane dni, a teraz – po zimowej przerwie – wraca pełną parą, zapowiadając rozwój i nowe atrakcje. Goście liczą, że z czasem pojawią się także bardziej ekstremalne przejazdy dla dorosłych, które pozwolą Hossolandowi jeszcze mocniej rywalizować z Energylandią.

Ceny biletów i praktyczne informacje

Bilet normalny: 149 zł

Bilet ulgowy: 129 zł

Dzieci do 85 cm: 1 zł

Parking: 30 zł

Promocja: drugi bilet -50% w przedsprzedaży (7–24 kwietnia)

Sezon niski obowiązuje w terminie: 25.04–26.06 oraz 1.09–25.10. Sezon wysoki - 27.06–31.08.

Hossoland celuje wysoko

Choć park jest młody, już teraz budzi ogromne emocje i przyciąga tłumy. Monumentalne dekoracje, cztery rollercoastery, rozbudowane strefy tematyczne i ambitne plany rozwoju sprawiają, że Hossoland wyrasta na jedną z największych atrakcji północno-zachodniej Polski i jednego z najpoważniejszych konkurentów Energylandii.

