Fani wciąż o nim pamiętają. To drzewo przyciąga miłośników Michaela Jacksona z całego świata

Drzewo pamięci Michaela Jacksona w Budapeszcie

Stolica Węgier jest znana z imponujących zabytków, pięknych mostów, widoków nad Dunajem oraz term. Niemniej jednak, poza tymi popularnymi atrakcjami, w mieście można odnaleźć przestrzenie stworzone oddolnie przez mieszkańców. Doskonałym przykładem jest drzewo pamięci Michaela Jacksona, które rośnie na skwerze Erzsébet, usytuowanym w samym centrum, obok znanego klubu Akvárium i Budapest Eye. Na tym terenie turyści chętnie wykonują pamiątkowe fotografie, młode osoby relaksują się na trawniku, a miłośnicy twórczości Jacksona oddają się refleksji.

Historia powstania niezwykłego miejsca pamięci Króla Popu

Dzień śmierci Michaela Jacksona, czyli 25 czerwca 2009 roku, zapoczątkował nieoficjalny kult tego drzewa. W latach 1994 i 1996, w trakcie wizyt artysty w Budapeszcie, węgierscy miłośnicy muzyka wyczekiwali go właśnie w tym miejscu, pod oknami Royal Suite hotelu Kempinski. Gwiazdor nierzadko pojawiał się w oknie, pozdrawiając i machając do zgromadzonych, którzy potrafili czekać pod drzewem nawet całą dobę w nadziei na krótki kontakt ze swoim idolem.

Po odejściu artysty, wielbiciele instynktownie powrócili na skwer Erzsébet. Na pniu zaczęły pojawiać się przypięte rysunki, listy i zdjęcia, a u jego podnóża składano kwiaty – zwłaszcza słoneczniki, które stały się symbolem tej przestrzeni – oraz znicze. Z upływem czasu drzewo otrzymało oficjalne pozwolenie od władz dzielnicy V na bycie trwałym, żywym pomnikiem. Przestrzeń ta jest wciąż regularnie ozdabiana, w szczególności w rocznicę śmierci (25 czerwca) oraz w dniu urodzin muzyka (29 sierpnia).

Lokalizacja drzewa pamięci Michaela Jacksona

Słynne drzewo zlokalizowane jest na Erzsébet tér, jednym z najbardziej tętniących życiem i obleganych placów w stolicy Węgier:

w sąsiedztwie hotelu Kempinski i Budapest Eye,

w niedalekiej odległości od fontann, kawiarni i klubów,

w miejscu, które przyciągało fanów artysty już w latach 90.

Jest to ogólnodostępna przestrzeń, otwarta przez całą dobę, bez wymogu posiadania biletów czy innych barier.

Kim był Michael Jackson? Prawdziwa legenda muzyki

Michael Jackson (1958–2009) zapisał się w historii jako jeden z najbardziej wpływowych muzyków wszech czasów. Swoją karierę rozpoczął jako utalentowane dziecko w grupie Jackson 5. Następnie, dzięki solowej twórczości, diametralnie zmienił oblicze teledysków, tańca i muzyki pop. Jego album "Thriller" dumnie nosi tytuł najlepiej sprzedającej się płyty w historii, a kultowe ruchy taneczne, takie jak moonwalk, na stałe wpisały się w popkulturę. Gwiazdor odwiedził węgierską stolicę trzykrotnie. Miało to związek z realizacją materiałów promocyjnych do płyty "HIStory" oraz z jego jedynym koncertem na Węgrzech, który odbył się w 1996 roku.

Powody, dla których warto odwiedzić to miejsce w Budapeszcie

Drzewo na skwerze Erzsébet to jedno z najbardziej osobistych miejsc na mapie Budapesztu.

Udowadnia, jak głęboka relacja łączyła artystę z jego węgierskimi sympatykami.

Stanowi dowód na istnienie nieszablonowych atrakcji, o których nie wspominają oficjalne poradniki, a które nierzadko są bardziej wymowne niż tradycyjne pomniki.

Jest to również idealne miejsce na postój w trakcie spacerów po centrum miasta – tuż obok terenów zielonych, klubów oraz diabelskiego młyna.

Dla osób planujących wycieczkę do Budapesztu, których twórczość Michaela Jacksona w jakikolwiek sposób poruszyła, to miejsce jest punktem obowiązkowym. Jest to skromny, aczkolwiek przepełniony emocjami obszar pamięci.

62

Rocznica śmierci Michaela Jacksona. Sprawdź, ile wiesz o Królu Popu Pytanie 1 z 10 Kiedy urodził się Michael Jackson? 29 sierpnia 1958 25 sierpnia 1961 21 czerwca 1959 Następne pytanie