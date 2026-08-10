ESKA Summer City rozgrzała Mielno przed koncertem Kalwi & Remi!

Czterogodzinne wydarzenie pełne było energii, muzyki i dobrej zabawy. Pomarańczowa ekipa przygotowała animacje dla najmłodszych, konkursy dla starszych oraz liczne aktywności, które przyciągały przechodniów jak magnes. Nie zabrakło również kultowego eskowego sejfu, który jak zawsze budził ogromne emocje wśród uczestników próbujących zdobyć wakacyjne gadżety.

Atmosfera szybko stała się festiwalowa - ludzie tańczyli, śmiali się i wspólnie celebrowali lato, czekając na występ Kalwi & Remi. A gdy ten duet już pojawił się na scenie - pod pomnikiem Morsa, zrobiło się prawdziwe "Explosion"!

Patrol ESKA Summer City po raz kolejny udowodnił, że potrafi stworzyć klimat, który łączy wszystkich, niezależnie od wieku.