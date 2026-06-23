ESKA Music Tour 2026 zawita do Nowogardu!

Eko-początek, czyli piknik EKOWest

Wydarzenie na Placu Szarych Szeregów rozpocznie się na długo przed pierwszymi basowymi brzmieniami. Już od godziny 12:00 do 17:00 przestrzeń ta zmieni się w zielone miasteczko w ramach Pikniku Ekologicznego EKOWest. To doskonała okazja dla całych rodzin, by połączyć edukację z dobrą zabawą. Na odwiedzających czekać będą wystawcy promujący zdrowy styl życia w zgodzie z naturą, lokalni producenci żywności, koła gospodyń wiejskich oraz stoiska z naturalnymi kosmetykami i rękodziełem.

Wakacje startują w Nowogardzie!

Gdy opadną ekologiczne emocje, o godzinie 19:00 Nowogard stanie się regionalną stolicą dobrego brzmienia. Zlokalizowany zaledwie niecałą godzinę drogi od Szczecina Plac Szarych Szeregów zamieni się w gigantyczną scenę plenerową. Imprezę napędzaną przez ekipy Radia ESKA i ESKA2 poprowadzi znana dziennikarka radiowa – Kasia Węsierska.

GrubSon i Eryk Moczko na scenie

Organizatorzy przygotowali prawdziwą ucztę dla fanów rapu oraz nowoczesnych, energetycznych brzmień:

GrubSon – artysta, którego kultowych hitów takich jak „Na szczycie” nie trzeba nikomu przedstawiać. Gwarant fantastycznego kontaktu z publiką i potężnej dawki scenicznej energii.

Eryk Moczko – reprezentant młodego pokolenia hip-hopu, który szturmem zdobywa miliony odsłon w serwisach streamingowych i buduje coraz mocniejszą pozycję na polskiej scenie.

Władze Nowogardu z niecierpliwością czekają na ten wyjątkowy wieczór i zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy.

– „Mamy wydarzenie konkretne. Będzie Eryk Moczko i Grubson, który zagwarantuje nam świetną muzykę i niezapomnianą atmosferę” – zapowiada Bogumił Gała, Zastępca Burmistrza Nowogardu.

Śmigłowiec, gadżety i strefa chilloutu

Koncerty gwiazd to jednak nie wszystko, co czeka na uczestników tego wyjątkowego piątku. Radio ESKA zadało o masę dodatkowych atrakcji:

Nad miastem pojawi się Śmigłowiec Radia ESKA

Na ziemi wyrośnie ogromna strefa chilloutu oraz strefa gastronomiczna, idealna do łapania oddechu.

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