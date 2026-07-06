Ekipa Eska Summer City odwiedziła WAVE Resort & SPA w Międzyzdrojach!

Mieszkańcy i turyści wypoczywający w Międzyzdrojach przeżyli prawdziwe, radiowe oblężenie. Do luksusowego kompleksu WAVE Resort & SPA zawitał wakacyjny Patrol Eska Summer City. Ekipa Radia Eska przywiozła ze sobą potężną dawkę pozytywnej energii, słońca i setki gadżetów, które błyskawicznie rozeszły się wśród urlopowiczów.

Strefa pełna uśmiechów i animacji

Na patio resortu panowała wyjątkowa, festiwalowa atmosfera. Animatorzy Eska Summer City, wspólnie z zespołem WAVE Resort & SPA, przygotowali masę atrakcji dla dorosłych i tych najmłodszych. Na uczestników czekały animacje, czy sportowe rywalizacje. To wszystko oczywiście w akompaniamencie Eskowych Hitów na Czasie! Każdy, kto zdecydował się dołączyć do wspólnej zabawy, opuszczał strefę z szerokim uśmiechem i kultowymi, pomarańczowymi gadżetami!

Eskowy sejf został otwarty trzykrotnie!

Największe emocje wzbudziła jednak flagowa atrakcja patrolu, czyli legendarny eskowy sejf. Wokół strefy Radia Eska błyskawicznie utworzyła się długa kolejka śmiałków, którzy chcieli sprawdzić swoje szczęście i intuicję. Przepis na sukces to odgadnięcie czterocyfrowego kodu i odblokowanie sejfu, który był dosłownie naładowany pomarańczowymi gadżetami. Tego dnia sejf został rozkodowany aż trzykrotnie - gratulację dla zwycięzców!

Wizyta Eska Summer City udowodniła, że WAVE Resort & SPA to nie tylko miejsce ekskluzywnego wypoczynku, ale też serce wakacyjnej rozrywki na Pomorzu Zachodnim.

Do zobaczenia Międzyzdroje!