Dramat na Pomorzu Zachodnim. Z jeziora wyłowiono ciało mężczyzny

Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Niewlino. Nie żyje wędkarz

Dramat wydarzył się w środę po południu w Ostrorogu, leżącym w gminie Czaplinek. Służby ratownicze otrzymały niepokojące zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny, który spędzał czas nad jeziorem Niewlino. Do akcji ruszyli ratownicy WOPR, a także specjalistyczna grupa nurkowa stacjonująca w Złocieńcu, by rozpocząć przeczesywanie akwenu.

Pusta łódka i porzucone rzeczy na brzegu jeziora

Jak relacjonowali ratownicy, pierwsze sygnały o możliwym nieszczęściu stanowiły przedmioty porzucone na brzegu. Uwagę przykuła również pusta łódź wędkarska, która swobodnie dryfowała po powierzchni wody. Wszystko to budziło poważne obawy, że zaginiony mężczyzna znalazł się pod wodą i potrzebuje natychmiastowej pomocy.

Przedstawiciele Grupy Interwencyjno Poszukiwawczo Nurkowej WOPR WZ Złocieniec wydali oświadczenie w mediach społecznościowych, opisując przebieg interwencji.

"Dzisiaj po godzinie 15 dostaliśmy zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny w miejscowości Ostroróg nad Jeziorem Niewlino. Pozostawione rzeczy nad brzegiem oraz dryfująca łódka wędkarska sugerowała, że mężczyzna wszedł do wody."

Makabryczne odkrycie płetwonurków. Znaleźli ciało zaginionego

Intensywne poszukiwania trwały wiele godzin, a brały w nich udział połączone siły ratowników z WOPR Czaplinek i płetwonurków z Grupy Interwencyjnej WOPR WZ Złocieniec. Ostatecznie akcja ratunkowa zakończyła się odnalezieniem ciała mężczyzny.

"Po godzinie 17 płetwonurkowie z Grupy Interwencyjnej przy wsparciu WOPR Czaplinek wyciągnęli ciało mężczyzny. Niestety, osoba nie miała na sobie żadnych środków ratunkowych."

Taki komunikat przekazali zaangażowani w poszukiwania ratownicy.

Smutne wieści od WOPR. Służby zbadają przyczyny tragedii

Zakończenie tragicznych poszukiwań potwierdził również WOPR Czaplinek w specjalnym komunikacie podsumowującym działania służb ratowniczych w Ostrorogu.

Z relacji zamieszczonej przez jednostkę wynika, że operacja dobiegła końca po odnalezieniu i wydobyciu zwłok mężczyzny.

"Z przykrością informujemy, że działania poszukiwawcze prowadzone w miejscowości Ostroróg na jeziorze Niewlino, do których zadysponowany został WOPR Czaplinek oraz Grupa Interwencyjna Poszukiwawczo-Nurkowa WOPR WZ Złocieniec przez koordynatora WOPR WZ, zakończyły się odnalezieniem i wydobyciem ciała zaginionego wędkarza. Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia."

Szczegółowe okoliczności tego dramatycznego zdarzenia będą teraz przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez odpowiednie służby.