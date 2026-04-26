Ciało na brzegu jeziora w Szczecinie. Czy to zaginiony od stycznia mężczyzna?

Policja bada sprawę zwłok nad Jeziorem Słonecznym w Szczecinie

W niedzielę osoba spacerująca brzegiem Jeziora Słonecznego w Szczecinie natrafiła na ludzkie ciało.

Funkcjonariusze policji pod ścisłym nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz, jak doszło do zgonu.

W styczniu na tym samym zbiorniku wodnym prowadzono akcję poszukiwawczą zaginionego mężczyzny, jednak służby nie potwierdziły jeszcze, czy to jego szczątki odnaleziono.

Niedzielną interwencję służb potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową asp. Paweł Pankau, pełniący funkcję oficera prasowego szczecińskiej policji. Zawiadomienie o makabrycznym znalezisku przekazał funkcjonariuszom przechodzień, który spacerował w pobliżu akwenu. Przedstawiciel policji zaznaczył, że śledczy na tym etapie biorą pod uwagę każdą możliwą wersję wydarzeń.

„Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Badane są okoliczności śmierci”

Jeszcze 22 stycznia na zamarzniętej tafli jeziora trwały szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W akcji brała udział specjalistyczna grupa Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego, wykorzystując zaawansowany technologicznie sprzęt, w tym drona podwodnego. Służby ruszyły do akcji po zawiadomieniu od zaniepokojonych bliskich. Telefon poszukiwanego logował się po raz ostatni w pobliżu tego zbiornika wodnego, a kamery miejskiego monitoringu uchwyciły go w tej okolicy. Od tamtego momentu ślad po nim zaginął.

W związku z najnowszym odkryciem natychmiast pojawiły się domysły, czy wyłowione ciało należy do zaginionego zimą człowieka. Asp. Paweł Pankau w wypowiedzi dla PAP zachowuje jednak dużą dozę ostrożności i studzi emocje.

„Wszelkie hipotezy są weryfikowane. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, ani też zaprzeczyć, ponad wszelką wątpliwość, że odnaleziona osoba to ta, której poszukiwania prowadziliśmy w styczniu”

Prokuratura ustala okoliczności śmierci nad jeziorem w Szczecinie

Obecnie głównym celem śledczych jest nie tylko identyfikacja zmarłego, ale też precyzyjne odtworzenie przebiegu tragicznych zdarzeń. Kluczowe będą wszystkie zebrane ślady z miejsca znalezienia zwłok, stan ciała oraz ewentualne relacje świadków, którzy mogli zauważyć coś niepokojącego. Decyzją prokuratury niebawem zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, będąca standardową procedurą w tego typu śledztwach. Badanie to pomoże biegłym wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu oraz chociażby w przybliżeniu oszacować czas śmierci.