Chwile grozy na basenie. 45-latek stracił przytomność

45‑latek stracił przytomność w wodzie

Do zdarzenia doszło w środę, 25 marca, na miejskiej pływalni Uznam Arena w Świnoujściu. Około godziny 13:00 ratownicy zauważyli mężczyznę, który nie wynurzał się z wody. Po chwili okazało się, że stracił przytomność i wymaga natychmiastowej pomocy.

Błyskawiczna reakcja ratowników

Ratownicy wodni natychmiast wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i rozpoczęli reanimację. Według relacji służb, świadkowie również pomagali w pierwszych chwilach akcji. Po kilku minutach na miejsce dotarł zespół ratownictwa medycznego, który przejął czynności resuscytacyjne.

Wstępne informacje wskazują, że mężczyzna przebywał pod wodą przez nieustalony czas. Po przywróceniu funkcji życiowych został w stanie ciężkim przetransportowany do szpitala. W jednym z doniesień podano, że do Szczecina zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja bada okoliczności zdarzenia

Nie są jeszcze znane przyczyny utraty przytomności. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora, aby ustalić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też inne czynniki mogły mieć wpływ na zdarzenie. Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów, co początkowo utrudniało ustalenie jego tożsamości.

Pływalnia zamknięta po incydencie

Po dramatycznej akcji ratunkowej Uznam Arena została zamknięta do odwołania. Służby miejskie zapowiedziały, że obiekt wznowi działalność dopiero po zakończeniu czynności wyjaśniających i ocenie bezpieczeństwa.

