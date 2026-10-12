Chodził po mieście z maczetą, potem użył gazu. 22-latek trafił za kraty

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-12 8:59

Szczecińscy policjanci ujęli agresywnego 22-latka po serii groźnych zdarzeń. Młody mężczyzna najpierw biegał po ulicach z maczetą, a następnie potraktował gazem pieprzowym ochroniarza w sklepie. Krewki napastnik najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

Radiowóz policyjny, a na miniaturze gaz pieprzowy. O zatrzymaniu agresora w Szczecinie przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński, KMP Szczecin

Awantura w sklepie i atak gazem na pracownika

Według komunikatu Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, ujęciem 22-latka zajęli się mundurowi z tamtejszego Wydziału Wywiadowczego. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna zachowywał się napastliwie w stosunku do jednego z kupujących. Kiedy do akcji wkroczył ochroniarz, napastnik użył wobec niego gazu pieprzowego.

Zdarzenie zostało uznane za niezwykle groźne, dlatego stróże prawa niezwłocznie przystąpili do działań, by zidentyfikować i schwytać agresora.

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Biegał po mieście z maczetą i wszczynał awantury

Podczas prowadzonego dochodzenia śledczy odkryli, że ten sam młody człowiek już wcześniej wywoływał strach wśród mieszkańców innej dzielnicy Szczecina. Jak podają funkcjonariusze, 22-latek paradował z maczetą w ręku, prowokując konflikty.

Gdy podejrzany znalazł się w rękach policji, zabezpieczono również broń białą. Okazało się, że maczeta leżała w bagażniku auta, którym poruszał się zatrzymany.

Błyskawiczna interwencja policyjnych wywiadowców

Mundurowi zaznaczają, że sukces zawdzięczają świetnemu rozpoznaniu operacyjnemu oraz doskonałej znajomości rewiru przez wywiadowców. Sprawcę udało się błyskawicznie namierzyć i obezwładnić, dzięki czemu zapobieżono kolejnym potencjalnie groźnym wybrykom.

Tymczasowy areszt dla 22-latka ze Szczecina

Zatrzymanemu postawiono zarzut spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego w połączeniu z naruszeniem nietykalności cielesnej.

Komendant z komisariatu Szczecin-Niebuszewo wystąpił z wnioskiem o izolację mężczyzny, co poparła prokuratura. Sąd przychylił się do tego żądania i nakazał osadzenie krewkiego 22-latka w areszcie na dwa miesiące. O jego ostatecznej karze zdecyduje wymiar sprawiedliwości.

Chodził z maczetą, w sklepie zaatakował gazem
Autor: KMP Szczecin/ Materiały prasowe
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