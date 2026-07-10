Chihuahua bez kagańca i policyjna interwencja. Kierowca autobusu zabrał głos

Kobieta została zatrzymana po interwencji w miejskim autobusie.

Kierowca twierdzi, że nie pierwszy raz zwracał uwagę na brak kagańca.

Pasażerka i policja przedstawiają zupełnie odmienne wersje zdarzeń.

Sprawa prawdopodobnie znajdzie swój finał przed sądem.

Sprawę opisuje Fakt.pl. Według relacji kobiety, kierowca odmówił dalszego przewozu psa bez kagańca i wezwał patrol, gdy nie zgodziła się opuścić pojazdu. Podczas interwencji została wyprowadzona z autobusu w kajdankach i trafiła do policyjnego aresztu na 24 godziny. Usłyszała zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia policjanta.

Według funkcjonariuszy pasażerka nie wykonywała poleceń, używała wulgarnych słów, odpychała policjantów i nie chciała podać swoich danych.

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Swoją wersję wydarzeń przedstawił także kierowca autobusu. Twierdzi, że nie był to pierwszy przypadek, gdy kobieta podróżowała z tym samym psem bez wymaganego zabezpieczenia. Jak podkreśla, wcześniej skończyło się na pouczeniu, jednak tym razem postanowił postąpić zgodnie z regulaminem i wezwał policję. - Policjanci zachowywali się kulturalnie. Gdyby nie jej zachowanie, to ta interwencja mogła wyglądać zupełnie inaczej - powiedział Faktowi kierowca autobusu.

Kobieta nie zgadza się z tą relacją. Zapewnia, że nie zachowywała się agresywnie i liczy, że przebieg interwencji ostatecznie oceni sąd.

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