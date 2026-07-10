Candy Dulfer wystąpi w Szczecinie. To będzie jej jedyny koncert w Polsce

Candy Dulfer od lat należy do grona najważniejszych postaci światowej sceny jazzowej, funkowej i popowej. Holenderska saksofonistka zyskała międzynarodową popularność dzięki charakterystycznemu brzmieniu, scenicznemu temperamentowi i umiejętności łączenia jazzu z funkiem, soulem oraz muzyką popularną. Jej debiutancki album „Saxuality” przyniósł jej nominację do nagrody Grammy, a utwór „Lily Was Here”, nagrany z Dave’em Stewartem z Eurythmics, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych saksofonowych tematów końca XX wieku.

Na przestrzeni lat Candy Dulfer współpracowała z największymi nazwiskami światowej muzyki. Dzieliła scenę i studio m.in. z Prince’em, Van Morrisonem, Pink Floyd, Beyoncé, Nile Rodgersem i Dave’em Stewartem. Jej koncerty to połączenie wirtuozerii, funkowego groove’u, świetnego zespołu i bezpośredniego kontaktu z publicznością. To muzyka, która najlepiej działa właśnie na żywo.

Szczeciński występ będzie jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji Szczecin Jazz 2026. Teatr Letni, jedna z najpiękniejszych plenerowych scen w Polsce, stworzy idealną oprawę dla koncertu pełnego energii, rytmu i saksofonowego brzmienia na światowym poziomie.

Dla fanów jazzu, funku i muzyki koncertowej to wyjątkowa okazja, by usłyszeć Candy Dulfer bez konieczności wyjazdu za granicę. Będzie to jedyny koncert artystki w Polsce w 2026 roku, dlatego warto zaplanować ten lipcowy wieczór już teraz.

Candy Dulfer wystąpi 18 lipca 2026 roku o godz. 19:00 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.