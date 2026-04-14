Budowa obwodnicy Mierzyna opóźniona. Zaskakująca decyzja

Decyzja KIO opóźnia budowę obwodnicy Mierzyna

W lutym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła zwycięzcę przetargu, wskazując firmę Rubau Polska, która zaproponowała realizację zadania za niecałe 140 milionów złotych. Z takim obrotem spraw nie zgodził się Budimex, żądający za swoje usługi o około 13 milionów złotych więcej, i złożył oficjalne odwołanie, do którego ostatecznie przychyliła się Krajowa Izba Odwoławcza.

Instytucja orzekła, że propozycja hiszpańskiego konsorcjum nie spełniała kluczowych wymogów postawionych przez zamawiającego, a przedstawione kalkulacje zupełnie nie tłumaczyły tak niskiej wyceny prac. W konsekwencji nałożono obowiązek całkowitego odrzucenia kandydatury Rubau i powtórzenia rzetelnego procesu oceny pozostałych firm startujących w postępowaniu.

Po wykluczeniu dotychczasowego faworyta, na pierwsze miejsce wysuwa się obecnie oferta złożona przez Budimex, opiewająca na kwotę 153,4 miliona złotych.

Nowy harmonogram prac nad zachodniopomorską trasą

Przedstawiciele GDDKiA otwarcie przyznają, że cała procedura zajmie minimum kilka nadchodzących tygodni. Drogowcy muszą po raz kolejny przeanalizować obszerną dokumentację, wymienić niezbędną korespondencję z zainteresowanymi podmiotami oraz sprawdzić, czy spełniają one rygorystyczne warunki przetargu, przez co nie da się dzisiaj wskazać konkretnego terminu ostatecznego rozstrzygnięcia.

To nie pierwsze przesunięcie w harmonogramie tego projektu, który od dawna boryka się z problemami terminowymi. Trzeba pamiętać, że mowa o potężnym zadaniu o strategicznym znaczeniu dla płynności ruchu w samym Szczecinie oraz sąsiadujących z nim gminach.

Dlaczego obwodnica w ciągu DK10 jest kluczowa dla regionu?

Aktualnie droga krajowa nr 10 przecina gęstą zabudowę Mierzyna, co w porach największego natężenia ruchu generuje gigantyczne zatory. Sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu po otwarciu Zachodniej Obwodnicy Szczecina, ponieważ to właśnie DK10 przejmie rolę jednego z najważniejszych łączników z planowaną trasą ekspresową S6.

Zgodnie z obietnicami projektantów, nowo wybudowana obwodnica będzie musiała sprostać kilku istotnym wyzwaniom:

odciążyć z ruchu zakorkowane centrum Mierzyna,

wpłynąć na diametralną poprawę bezpieczeństwa użytkowników,

zagwarantować bezproblemowy dojazd do węzła Szczecin Zachód na Zachodniej Obwodnicy Szczecina,

wyprowadzić uciążliwy tranzyt, który obecnie paraliżuje lokalne drogi dojazdowe.

Dokładny przebieg 4-kilometrowej obwodnicy Mierzyna

Zaprojektowana arteria osiągnie długość 4,6 kilometra i będzie poprowadzona przez grunty należące zarówno do szczecińskiego magistratu, jak i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inżynierowie podzielili ten dystans na kilka charakterystycznych fragmentów:

początek przy ulicy Ku Słońcu, niedaleko centrum handlowego Ster (około 200 metrów w granicach miasta),

odcinek północny prowadzący do ulic Topolowej i Łukasińskiego (blisko 1,2 kilometra w zarządzie GDDKiA),

przeprawa w kierunku zachodnim przez tereny ogródków działkowych (około 2,1 kilometra na obszarze miejskim),

zakoczenie trasy na węźle Szczecin Zachód w miejscowości Dołuje (około 1,3 kilometra pod nadzorem GDDKiA).

Właśnie ten docelowy węzeł komunikacyjny ma w przyszłości pełnić funkcję jednej z głównych bram wjazdowych do stolicy Pomorza Zachodniego dla kierowców podróżujących nową drogą ekspresową.

Co dalej z umową na budowę dróg wokół Szczecina?

Stronom przysługuje jeszcze prawo wniesienia oficjalnej skargi do sądu na nieprawomocny wyrok KIO, jednak drogowcy z GDDKiA już zadeklarowali, że zgodnie z poleceniem przystępują do ponownego sprawdzania nadesłanych propozycji. Dopiero zamknięcie tego żmudnego etapu pozwoli na uroczyste podpisanie kontraktu z wykonawcą i fizyczne przekazanie placu budowy.

W obecnej sytuacji pewne pozostaje tylko to, że kierowcy korzystający z krajowej "dziesiątki" oraz okoliczni mieszkańcy muszą uzbroić się w dodatkową dawkę cierpliwości. Wyczekiwana od lat inwestycja, zamiast wkroczyć w fazę realizacji, po raz kolejny utknęła w stosach biurokratycznych procedur.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Ile jest autostrad w Polsce? 4 6 10 Następne pytanie