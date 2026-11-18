Właściciel oddał pięć strzałów do owczarka kaukaskiego

Wstrząsające sceny rozegrały się 9 września 2026 roku na terenie miejscowości Żarowo. Z ustaleń poczynionych przez organy ścigania wynika, że 52-letni Krzysztof D. postrzelił swojego własnego psa rasy owczarek kaukaski. Prokuratura dowiodła, iż właściciel użył nieustalonej dotąd broni i wypalił w stronę czworonoga aż pięciokrotnie.

Na miejscu incydentu szybko pojawili się wezwani funkcjonariusze policji, którzy przystąpili do wyjaśniania dokładnych okoliczności tej sprawy. W toku późniejszego śledztwa wyszło jednak na jaw, że jedna z przebywających tam osób celowo okłamała interweniujących mundurowych, przekazując im fałszywe dane.

Interwencja policji. Kobieta wprowadziła mundurowych w błąd

Z treści przygotowanego aktu oskarżenia wynika jednoznacznie, że Joanna D. doskonale znała prawdziwy przebieg wydarzeń na posesji, lecz mimo to okłamała policjantów w kwestii faktycznego stanu zdrowia postrzelonego czworonoga.

- W konsekwencji jej zachowanie uniemożliwiło funkcjonariuszom ustalenie istotnych okoliczności zdarzenia, a także podjęcie czynności zmierzających do ujawnienia i zabezpieczenia istotnych dowodów. Nie doszło również do udzielenia zwierzęciu skutecznej pomocy, mimo że było ono wówczas ranne i konało - przekazała prok. Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prowadzący postępowanie prokuratorzy zwracają szczególną uwagę na fakt, iż w tamtym momencie istniała jeszcze realna szansa na uratowanie życia zwierzęcia poprzez podjęcie odpowiednich działań.

Ukryli zwłoki zwierzęcia

Sprawa miała swój dalszy ciąg związany z ukrywaniem dowodów. Według ustaleń prokuratury trzeci z podejrzanych, 50-letni Hubert Z., zaangażował się w zacieranie śladów przestępstwa, aby uchronić głównego sprawcę przed konsekwencjami karnymi.

- W tym celu wywiózł z miejsca zdarzenia zwłoki psa, a następnie je ukrył - poinformowała prok. Julia Szozda.

Z ustaleń śledczych wynika ponadto, że Joanna D. całkowicie zignorowała obowiązek powiadomienia odpowiednich organów ścigania o fakcie wywiezienia i schowania martwego czworonoga.

Nagrania z monitoringu. Słychać strzały i skowyt psa

Wydarzenia z września wywołały falę oburzenia wśród lokalnej społeczności Żarowa oraz pobliskich miejscowości. Do internetu trafiły zapisy z prywatnych kamer monitoringu, które nie zarejestrowały wprawdzie samego obrazu zbrodni, ale dokładnie nagrały towarzyszące jej dźwięki. Ze słów świadków wynika, że najpierw rozległo się gwizdanie mające prawdopodobnie przywołać czworonoga, po czym nastąpiła seria wystrzałów, a tuż po pierwszym z nich rozległ się głośny skowyt trafionego zwierzęcia.

Mieszkańcy Żarowa wstrząśnięci śmiercią psa

Osoby mieszkające w sąsiedztwie opowiadały w rozmowach z lokalnymi dziennikarzami o przerażających dźwiękach dobiegających z posesji. Jedna z sąsiadek w wypowiedzi dla „Kuriera Szczecińskiego” wspominała, że podczas pobytu na podwórku usłyszała gwizdanie, a zaraz potem kanonadę i bolesne wycie czworonoga.

- Nagle usłyszałam strzały i skowyt psa. Słyszeli to również inni mieszkańcy. To było około 21:37 - relacjonowała mieszkanka Żarowa cytowana przez „Kurier Szczeciński”. - Wcześniej było słychać gwizdanie, jakby ktoś przywoływał psa. A potem padło kilka strzałów z broni palnej. To było przerażające.

Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że to właśnie oni zaalarmowali policję po usłyszeniu wystrzałów. Niektórzy sąsiedzi utrzymywali potem, iż po odjeździe pierwszego radiowozu po terenie posesji kręcili się ludzie świecący latarkami. Świadkowie udostępnili również prowadzącym sprawę funkcjonariuszom zapisy ze swoich domowych kamer monitoringu.

Owczarek kaukaski zniknął. Ustalenia prokuratury

Okoliczni mieszkańcy szybko dostrzegli, że po nocnej strzelaninie owczarek kaukaski, którego obecność na co dzień zdradzały odgłosy z podwórka, nagle przepadł bez wieści. Sąsiedzi podkreślali, iż po tym tragicznym wieczorze psa nikt już więcej nie widział ani nie słyszał, mimo że wcześniej bardzo często szczekał.

Zebrany w śledztwie materiał dowodowy w dużej mierze potwierdził te domysły sąsiadów. Sporządzony akt oskarżenia wskazuje, że Hubert Z. wywiózł i schował ciało czworonoga w celu zatarcia śladów oraz uchronienia sprawcy przed karą. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda zaznacza, iż właśnie to zachowanie stało się jednym z kluczowych elementów całego śledztwa.

Akt oskarżenia za zabicie psa. Sprawcy staną przed sądem

Główny sprawca Krzysztof D. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa określonego w ustawie o ochronie zwierząt. Z kolei Hubert Z. oraz Joanna D. będą odpowiadać przed sądem za poplecznictwo, czyli celowe utrudnianie śledztwa i udzielanie pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę zarówno Krzysztof D., jak i Hubert Z. mieli już w przeszłości konflikty z prawem i byli karani sądownie. W trakcie przesłuchań obaj mężczyźni potwierdzili swoją winę i przyznali się do stawianych im zarzutów. Zupełnie inną postawę przyjęła niekarana wcześniej Joanna D., która nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Teraz dalsze losy trojga oskarżonych spoczywają w rękach sądu. Cała historia budzi ogromne poruszenie opinii publicznej, gdyż śledczy punktują nie tylko sam fakt brutalnego uśmiercenia psa, ale też późniejszy spisek mający na celu ukrycie dowodów oraz zablokowanie ukarania winnych.

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