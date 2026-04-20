Brawurowy pościg w Szczecinie. Kierowca uciekał przed policją, w aucie miał maczetę i narkotyki

Ucieczka przed kontrolą trzeźwości
Podczas porannych działań „trzeźwość” jeden z kierowców zignorował sygnały do zatrzymania i gwałtownie przyspieszył. W samochodzie znajdowały się także inne osoby. Po krótkim, dynamicznym pościgu mężczyzna porzucił pojazd, a cała grupa rzuciła się do ucieczki pieszo.
Policjanci z Komisariatu Szczecin Pogodno odnaleźli porzucone auto i natychmiast rozpoczęli przeczesywanie okolicy.
Pies służbowy dopadł uciekinierów
Do akcji włączono przewodnika z psem służbowym. Czworonożny funkcjonariusz błyskawicznie podjął trop i doprowadził policjantów do osób ukrywających się w terenie. Wszyscy zostali zatrzymani.
Podczas dalszych czynności okazało się, że kierowca miał przy sobie środki odurzające. To jednak nie koniec.
Maczeta i kij bejsbolowy w aucie
W porzuconym samochodzie policjanci znaleźli niebezpieczne przedmioty — maczetę oraz kij bejsbolowy. Według śledczych mężczyzna nie tylko uciekał przed kontrolą, ale też narażał pasażerów i innych uczestników ruchu na poważne niebezpieczeństwo.
Sąd: dwa miesiące aresztu
Na wniosek Komendanta Komisariatu Szczecin Pogodno, poparty przez prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kierowcy na dwa miesiące.
Mężczyzna usłyszał zarzuty:
- kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości,
- niezatrzymania się do kontroli,
- posiadania środków odurzających,
- narażenia pasażerów i innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.