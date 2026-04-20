Brawurowy pościg w Szczecinie. Kierowca uciekał przed policją, w aucie miał maczetę i narkotyki

Grzegorz Kluczyński
2026-04-20 7:57

Policjanci ze Szczecina przeżyli poranek rodem z filmu akcji. Kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli trzeźwości, rzucił się do ucieczki, porzucił auto i próbował zniknąć w pobliskich zaroślach. Na nic się to zdało — funkcjonariusze, wspierani przez psa służbowego, szybko dopadli uciekinierów.

Pościg w Szczecinie
Galeria zdjęć 6

Ucieczka przed kontrolą trzeźwości

Podczas porannych działań „trzeźwość” jeden z kierowców zignorował sygnały do zatrzymania i gwałtownie przyspieszył. W samochodzie znajdowały się także inne osoby. Po krótkim, dynamicznym pościgu mężczyzna porzucił pojazd, a cała grupa rzuciła się do ucieczki pieszo.

Policjanci z Komisariatu Szczecin Pogodno odnaleźli porzucone auto i natychmiast rozpoczęli przeczesywanie okolicy.

Polecany artykuł:

Pies służbowy dopadł uciekinierów

Do akcji włączono przewodnika z psem służbowym. Czworonożny funkcjonariusz błyskawicznie podjął trop i doprowadził policjantów do osób ukrywających się w terenie. Wszyscy zostali zatrzymani.

Podczas dalszych czynności okazało się, że kierowca miał przy sobie środki odurzające. To jednak nie koniec.

Maczeta i kij bejsbolowy w aucie

W porzuconym samochodzie policjanci znaleźli niebezpieczne przedmioty — maczetę oraz kij bejsbolowy. Według śledczych mężczyzna nie tylko uciekał przed kontrolą, ale też narażał pasażerów i innych uczestników ruchu na poważne niebezpieczeństwo.

Sąd: dwa miesiące aresztu

Na wniosek Komendanta Komisariatu Szczecin Pogodno, poparty przez prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kierowcy na dwa miesiące.

Mężczyzna usłyszał zarzuty:

  • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości,
  • niezatrzymania się do kontroli,
  • posiadania środków odurzających,
  • narażenia pasażerów i innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia
Pytanie 1 z 10
Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd?
Szczecin
narkotyki
Policja
Pościg