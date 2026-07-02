81. urodziny Szczecina. Miasto będzie świetować przez trzy dni!

Krzysztof Baziuniak
2026-07-02 11:43

Świętowanie odbędzie się w najbliższy weekend (od 3 do 5 lipca). Uroczysta sesja Rady Miasta, wręczenie tytułów Honorowych Ambasadorów Szczecina, widowiska, koncerty i oczywiście tort - to tylko kilka z atrakcji!

Kolorowy mapping na gmachu Urzędu Miasta z napisem Szczecin. O urodzinach miasta przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński Mapping na urodziny Szczecina

81. URODZINY SZCZECINA - HARMONOGRAM WYDARZENIA

Piątek, 3 LIPCA 2026

  • 10.00 Uroczysta Sesja Rady Miasta Szczecin, Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Sobota, 4 LIPCA 2026

Wydarzenia główne, Plac Armii Krajowej 1 (przed gmachem Urzędu Miasta):

  • 20.00 Inscenizacja historyczna,
  • 20.30 - 21.30 Diorama Historyczna,
  • 22.30 video-mapping „Szczecin – w Twoim tempie” (pierwszy pokaz)
  • 23.00 video-mapping „Szczecin – w Twoim tempie” (drugi pokaz)

Wydarzenia towarzyszące, parking przed fontanną „Bartłomiejka”

  • 19.00 - 23.30 strefa Food trucków
  • 19.00 - 22.30 DJ na żywo

3-4 LIPCA 2026

  • 9.00-21.00 – GRYF FILM – Szczecin w kinie – przegląd produkcji filmowych związanych ze Szczecinem; wydarzenie biletowane; Kino Pionier 1907, al. Wojska Polskiego 2

Niedziela, 5 LIPCA 2026

Wydarzenia główne:

  • 12.00 | Uroczystość 81. rocznicy przejęcia zarządu nad Szczecinem przez polską administrację oraz Dnia Pionierów Miasta Szczecin, przy Pomniku Czynu Polaków
  • 13.00 - 19.00 | Urodziny na Różance – koncerty, animacje dla dzieci, tort urodzinowy, Ogród Różany, ul. Pawła Jasienicy 8

Wydarzenia towarzyszące

  • 11.00 - 18.00 COME WITH US FESTIVAL, Teatr Letni im. Heleny Majdaniec, ul. J. Fałata 2; tarasy przy Teatrze Letnim

Teatr Letni

  • 11.00 | Muzyczny poranek - audycja dla maluszków na scenie Amfiteatru im. Heleny Majdaniec
  • 12.00 | Parada urodzinowa - kolorowy korowód, szczudła, dzieci
  • 17.00 | Pokaz mody szczecinian – wyjątkowe wydarzenie prezentujące uczestników w różnym wieku.

Tarasy

  • 12.00 – 13.00 | Gimnastyka słowiańska
  • 13.00 – 14.00 | Tworzenie naturalnych kadzideł z ziół
  • 13.00 – 15.00 | Mandala Głosu – wspólna celebracja swojego głosu | warsztaty grupowe
  • 14.00 – 15.00 | Warsztaty druku artystycznego
  • 14.00 – 17.00 | Strefa twórcza dla dzieci
  • 15.00 – 18.00 | DJ set chillout

Dodatkowo na terenie festiwalu dostępny będzie również bar, strefa Otularium oraz wystawa sztuki współczesnej.

  • 18.00: Koncert Masternak & Deryło w Willi Lentza (Karol Masternak Honorowy Ambasador Szczecina, Kinga Masternak, Kamil Mateusz Deryło) Willa Lentza, al. Wojska Polskiego 84.
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Szczecin