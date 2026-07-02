81. urodziny Szczecina. Miasto będzie świetować przez trzy dni!

81. URODZINY SZCZECINA - HARMONOGRAM WYDARZENIA
Piątek, 3 LIPCA 2026
- 10.00 Uroczysta Sesja Rady Miasta Szczecin, Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
Sobota, 4 LIPCA 2026
Wydarzenia główne, Plac Armii Krajowej 1 (przed gmachem Urzędu Miasta):
- 20.00 Inscenizacja historyczna,
- 20.30 - 21.30 Diorama Historyczna,
- 22.30 video-mapping „Szczecin – w Twoim tempie” (pierwszy pokaz)
- 23.00 video-mapping „Szczecin – w Twoim tempie” (drugi pokaz)
Wydarzenia towarzyszące, parking przed fontanną „Bartłomiejka”
- 19.00 - 23.30 strefa Food trucków
- 19.00 - 22.30 DJ na żywo
3-4 LIPCA 2026
- 9.00-21.00 – GRYF FILM – Szczecin w kinie – przegląd produkcji filmowych związanych ze Szczecinem; wydarzenie biletowane; Kino Pionier 1907, al. Wojska Polskiego 2
Niedziela, 5 LIPCA 2026
Wydarzenia główne:
- 12.00 | Uroczystość 81. rocznicy przejęcia zarządu nad Szczecinem przez polską administrację oraz Dnia Pionierów Miasta Szczecin, przy Pomniku Czynu Polaków
- 13.00 - 19.00 | Urodziny na Różance – koncerty, animacje dla dzieci, tort urodzinowy, Ogród Różany, ul. Pawła Jasienicy 8
Wydarzenia towarzyszące
- 11.00 - 18.00 COME WITH US FESTIVAL, Teatr Letni im. Heleny Majdaniec, ul. J. Fałata 2; tarasy przy Teatrze Letnim
Teatr Letni
- 11.00 | Muzyczny poranek - audycja dla maluszków na scenie Amfiteatru im. Heleny Majdaniec
- 12.00 | Parada urodzinowa - kolorowy korowód, szczudła, dzieci
- 17.00 | Pokaz mody szczecinian – wyjątkowe wydarzenie prezentujące uczestników w różnym wieku.
Tarasy
- 12.00 – 13.00 | Gimnastyka słowiańska
- 13.00 – 14.00 | Tworzenie naturalnych kadzideł z ziół
- 13.00 – 15.00 | Mandala Głosu – wspólna celebracja swojego głosu | warsztaty grupowe
- 14.00 – 15.00 | Warsztaty druku artystycznego
- 14.00 – 17.00 | Strefa twórcza dla dzieci
- 15.00 – 18.00 | DJ set chillout
Dodatkowo na terenie festiwalu dostępny będzie również bar, strefa Otularium oraz wystawa sztuki współczesnej.
- 18.00: Koncert Masternak & Deryło w Willi Lentza (Karol Masternak Honorowy Ambasador Szczecina, Kinga Masternak, Kamil Mateusz Deryło) Willa Lentza, al. Wojska Polskiego 84.