81. urodziny Szczecina. Miasto będzie świetować przez trzy dni!

Świętowanie odbędzie się w najbliższy weekend (od 3 do 5 lipca). Uroczysta sesja Rady Miasta, wręczenie tytułów Honorowych Ambasadorów Szczecina, widowiska, koncerty i oczywiście tort - to tylko kilka z atrakcji!

Autor: Grzegorz Kluczyński Mapping na urodziny Szczecina