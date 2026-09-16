60 tysięcy darmowych biletów do rozdania. Można zwiedzić Polskę i Niemcy

PKP Intercity rozda 30 tysięcy biletów do Niemiec

W inicjatywie uczestniczą bezpośrednio rządy obu państw, przygotowując łącznie pulę 60 tysięcy darmowych biletów Interrail dla podróżnych w przedziale wiekowym od 18 do 27 lat. Polską częścią rywalizacji zajmuje się PKP Intercity we współpracy z resortem infrastruktury, natomiast za sprawną dystrybucję cyfrowych nagród odpowiadać będzie podmiot Interrail B.V.

Unikalny Bilet Przyjaźni funkcjonuje na zasadach sieciówki Interrail, gwarantując podróżującym następujące możliwości:

przejazd ze swojego miejsca zamieszkania do przejścia granicznego oraz bezpieczny powrót,

swobodne podróżowanie koleją po terytorium Niemiec przez siedem dni, które można dowolnie wybrać w obrębie danego miesiąca.

Darmowy bilet Interrail. Zasady konkursu i quizu wiedzy

Obywatele naszego kraju powalczą o darmowe przejazdy w ramach specjalnego sprawdzianu wiedzy. Każdy kandydat będzie musiał zaliczyć wirtualny test sprawdzający informacje o Polsce, zachodnim sąsiedzie oraz samym transporcie szynowym.

Główne wytyczne internetowej rywalizacji prezentują się następująco:

test składa się z dziewięciu zadań,

czas na udzielenie odpowiedzi wynosi równo dziewięć minut,

system przyzna punkty na plus za właściwe wskazania i odejmie je przy pomyłkach ,

, ostateczna tabela wyników wskaże trzydzieści tysięcy triumfatorów.

Do walki o nagrody mogą przystąpić obywatele spełniający konkretne kryteria:

ukończony 18. rok życia w dniu 15 września 2026 roku oraz maksymalnie 27 lat w dniu 1 listopada 2026 roku,

stałe zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

dysponowanie całkowitą zdolnością do dokonywania czynności prawnych ,

, ustalenie daty ważności przejazdów przed dniem 28. urodzin.

Organizatorzy dopuszczają do zabawy także obcokrajowców, którzy legalnie zamieszkują granice polskiego państwa i dysponują aktualnymi dokumentami poświadczającymi prawo pobytu.

Gdzie aplikować o Bilet Przyjaźni? Kluczowe terminy

Cała procedura aplikacyjna zostanie uruchomiona w specjalnym serwisie internetowym biletprzyjazni.pl. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram tej akcji:

rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 15 września 2026 roku w południe,

zamknięcie systemu: dokładnie 22 września 2026 roku o godzinie 12:00.

Prawidłowe wysłanie zgłoszenia wymaga podjęcia następujących kroków:

starannego wpisania danych do internetowej ankiety,

potwierdzenia tożsamości poprzez kliknięcie w adres nadesłany na wirtualną skrzynkę pocztową ,

, wypełnienia całego testu przy pierwszym i jedynym podejściu.

Jak działa mobilny bilet w aplikacji Rail Planner?

Wszyscy triumfatorzy dostaną swoje nagrody pod postacią elektronicznego vouchera. Taki dokument uprawnia do siedmiu darmowych dni wyjazdowych, które trzeba zrealizować w przeciągu zaledwie jednego, wybranego miesiąca.

Start darmowego podróżowania musi nastąpić w ściśle określonym przedziale czasowym, rozciągającym się od 1 listopada 2026 roku aż do 1 października 2027 roku.

Wygenerowany bilet przypisana jest do konkretnego podróżnika, przez co zabrania się jej odsprzedawania oraz edytowania wpisanych informacji. Skuteczne kasowanie i okazanie nagrody konduktorom wymaga zainstalowania na telefonie programu Rail Planner.

Kiedy wyniki programu organizowanego przez PKP Intercity?

Szczęśliwcy dowiedzą się o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną, która dotrze na ich skrzynki maksymalnie do 8 października 2026 roku. Kompletny zbiór zasad oraz dokładne wytyczne przedsięwzięcia zamieszczono w witrynie internetowej biletprzyjazni.pl.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie