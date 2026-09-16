60 tysięcy darmowych biletów do rozdania. Można zwiedzić Polskę i Niemcy

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PKP Intercity rozda 30 tysięcy biletów do Niemiec
W inicjatywie uczestniczą bezpośrednio rządy obu państw, przygotowując łącznie pulę 60 tysięcy darmowych biletów Interrail dla podróżnych w przedziale wiekowym od 18 do 27 lat. Polską częścią rywalizacji zajmuje się PKP Intercity we współpracy z resortem infrastruktury, natomiast za sprawną dystrybucję cyfrowych nagród odpowiadać będzie podmiot Interrail B.V.
Unikalny Bilet Przyjaźni funkcjonuje na zasadach sieciówki Interrail, gwarantując podróżującym następujące możliwości:
- przejazd ze swojego miejsca zamieszkania do przejścia granicznego oraz bezpieczny powrót,
- swobodne podróżowanie koleją po terytorium Niemiec przez siedem dni, które można dowolnie wybrać w obrębie danego miesiąca.
Darmowy bilet Interrail. Zasady konkursu i quizu wiedzy
Obywatele naszego kraju powalczą o darmowe przejazdy w ramach specjalnego sprawdzianu wiedzy. Każdy kandydat będzie musiał zaliczyć wirtualny test sprawdzający informacje o Polsce, zachodnim sąsiedzie oraz samym transporcie szynowym.
Główne wytyczne internetowej rywalizacji prezentują się następująco:
- test składa się z dziewięciu zadań,
- czas na udzielenie odpowiedzi wynosi równo dziewięć minut,
- system przyzna punkty na plus za właściwe wskazania i odejmie je przy pomyłkach,
- ostateczna tabela wyników wskaże trzydzieści tysięcy triumfatorów.
Do walki o nagrody mogą przystąpić obywatele spełniający konkretne kryteria:
- ukończony 18. rok życia w dniu 15 września 2026 roku oraz maksymalnie 27 lat w dniu 1 listopada 2026 roku,
- stałe zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- dysponowanie całkowitą zdolnością do dokonywania czynności prawnych,
- ustalenie daty ważności przejazdów przed dniem 28. urodzin.
Organizatorzy dopuszczają do zabawy także obcokrajowców, którzy legalnie zamieszkują granice polskiego państwa i dysponują aktualnymi dokumentami poświadczającymi prawo pobytu.
Gdzie aplikować o Bilet Przyjaźni? Kluczowe terminy
Cała procedura aplikacyjna zostanie uruchomiona w specjalnym serwisie internetowym biletprzyjazni.pl. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram tej akcji:
- rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 15 września 2026 roku w południe,
- zamknięcie systemu: dokładnie 22 września 2026 roku o godzinie 12:00.
Prawidłowe wysłanie zgłoszenia wymaga podjęcia następujących kroków:
- starannego wpisania danych do internetowej ankiety,
- potwierdzenia tożsamości poprzez kliknięcie w adres nadesłany na wirtualną skrzynkę pocztową,
- wypełnienia całego testu przy pierwszym i jedynym podejściu.
Jak działa mobilny bilet w aplikacji Rail Planner?
Wszyscy triumfatorzy dostaną swoje nagrody pod postacią elektronicznego vouchera. Taki dokument uprawnia do siedmiu darmowych dni wyjazdowych, które trzeba zrealizować w przeciągu zaledwie jednego, wybranego miesiąca.
Start darmowego podróżowania musi nastąpić w ściśle określonym przedziale czasowym, rozciągającym się od 1 listopada 2026 roku aż do 1 października 2027 roku.
Wygenerowany bilet przypisana jest do konkretnego podróżnika, przez co zabrania się jej odsprzedawania oraz edytowania wpisanych informacji. Skuteczne kasowanie i okazanie nagrody konduktorom wymaga zainstalowania na telefonie programu Rail Planner.
Kiedy wyniki programu organizowanego przez PKP Intercity?
Szczęśliwcy dowiedzą się o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną, która dotrze na ich skrzynki maksymalnie do 8 października 2026 roku. Kompletny zbiór zasad oraz dokładne wytyczne przedsięwzięcia zamieszczono w witrynie internetowej biletprzyjazni.pl.