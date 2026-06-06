46-latek brutalnie pobił 15-latka na terenie szkoły. Usłyszał zarzuty i stanie przed sądem

Brutalny atak na terenie szkoły w Policach

Do brutalnego pobicia doszło wieczorem 11 października 2025 roku. Jak ustalili śledczy, Mariusz K. zbliżył się do 15-latka i zadał mu serię ciosów w głowę. W wyniku tego atakowany nastolatek odniósł obrażenia, w tym stłuczenia i wstrząśnienie mózgu.

— Oskarżony działał publicznie, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego — przekazuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Akt oskarżenia dla Mariusza K. trafił do sądu

Sprawą zajął się Prokurator Rejonowy Szczecin–Zachód, który skierował już akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód. 46-letni mężczyzna usłyszał zarzuty związane ze spowodowaniem obrażeń ciała skutkujących naruszeniem czynności narządów na okres powyżej 7 dni. Zgodnie z kodeksem karnym, taki czyn podlega odpowiednim sankcjom prawnym.

— Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na jednoznaczne ustalenie przebiegu zdarzenia oraz roli oskarżonego — podkreśla prok. Szozda.

Istotnym faktem w śledztwie jest to, że oskarżony 46-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Śledczy potwierdzili również, że mężczyzna miał już wcześniej konflikty z prawem.

Mariuszowi K. grozi co najmniej 5 lat więzienia

Za uszkodzenie ciała powyżej siedmiu dni kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak w związku z chuligańskim charakterem czynu, przepisy mówią o tym, że sąd musi orzec karę powyżej minimalnego progu przewidzianego w ustawie.

W praktyce oznacza to, że wyrok dla 46-latka może okazać się znacznie surowszy niż w innych, podobnych sprawach, które nie miały charakteru publicznego i bezpodstawnego ataku.

Prokuratura o pobiciu 15-latka: „To nie był przypadek, to było chuligaństwo”

— Oskarżony działał w sposób typowy dla występku chuligańskiego — publicznie, bez powodu, z rażącym lekceważeniem prawa. Tego typu zachowania muszą spotykać się ze stanowczą reakcją wymiaru sprawiedliwości — zaznacza prok. Julia Szozda.

Akt oskarżenia w sprawie pobicia jest już w dyspozycji sądu. W najbliższym czasie ma zapaść ostateczna decyzja dotycząca kary dla oskarżonego mężczyzny.

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