Błękitna Flaga po raz 21. Prestiżowe wyróżnienie dla plaży w Świnoujściu

Błękitna Flaga jest jednym z najbardziej cenionych na świecie certyfikatów przyznawanych plażom, kąpieliskom i marinom. Otrzymują ją miejsca spełniające rygorystyczne kryteria dotyczące czystości wody, bezpieczeństwa użytkowników, infrastruktury turystycznej oraz edukacji ekologicznej.

W 2026 roku Kąpielisko Morskie w Świnoujściu otrzymało to wyróżnienie już po raz 21. z rzędu. To jeden z najlepszych wyników w Polsce i dowód na konsekwentne utrzymywanie wysokich standardów przez ponad dwie dekady. Dodatkowo Błękitną Flagę po raz drugi zdobyło także kąpielisko Świnoujście-Przytór.

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Plaża w Świnoujściu numerem jeden od dwóch dekad

Przyznanie Błękitnej Flagi oznacza, że kąpielisko spełnia szereg wymagań związanych z jakością wody, bezpieczeństwem plażowiczów, ochroną środowiska oraz dostępnością infrastruktury dla turystów. Świnoujście może więc być dumne, iż kolejny rok z rzędu udało się uzyskać tak ważne wyróżnienie. Jeśli jesteście ciekawi, jak kąpieliska w Świnoujściu prezentują się na zdjęciach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii poniżej.

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Najlepsza plaża nad Bałtykiem znów z prestiżowym wyróżnieniem - Świnoujście

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Uroczyste rozpoczęcie sezonu

Oficjalne otwarcie sezonu kąpielowego w Świnoujściu zaplanowano na 20 czerwca 2026 roku. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie ceremonia podniesienia Błękitnej Flagi, symbolicznie inaugurująca kolejny sezon na jednym z najpopularniejszych kąpielisk polskiego wybrzeża.

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