100 kilometrów nowej drogi ekspresowej w budowie. Trasa połączy Szczecin z Warszawą

Wydano ostatni ZRID dla trasy S10 w województwie zachodniopomorskim

Wojewoda Zachodniopomorski podpisał kluczowy dokument pozwalający na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na fragmencie łączącym Łowicz Wałecki i Piecnik. Jest to już siódme, a zarazem finałowe zezwolenie na prowadzenie robót dla trasy S10 zaplanowanej pomiędzy Szczecinem a Wałczem. Dzięki temu cały, mierzący przeszło 100 kilometrów pas nowej drogi ekspresowej w województwie zachodniopomorskim dysponuje kompletem niezbędnych dokumentów i może natychmiast przejść w fazę wykonawczą. Władze regionu sfinalizowały najważniejszy etap formalny.

– To historyczny moment. Po raz pierwszy w naszym regionie tak duży odcinek drogi ekspresowej będzie budowany równocześnie na wszystkich fragmentach – podkreśla Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA Szczecin.

Wykonawca wkracza na plac budowy

Otrzymanie decyzji ZRID oznacza zielone światło dla startu prac budowlanych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma miesiąc na to, by przekazać teren wybranemu wykonawcy, co zwiastuje rychłe pojawienie się ciężkiego sprzętu na trasie Łowicz Wałecki – Piecnik. Realizacja tego zadania została zaplanowana aż do trzeciego kwartału 2028 roku.

Na innych częściach drogi S10 działania są już w toku. Wykonawcy stawiają wytwórnie mas bitumicznych zlokalizowane przy węzłach w Reczu, Krąpieli oraz Łowiczu Wałeckim. Równolegle trwają tam wykopy, formowanie nasypów oraz zaawansowana wymiana podłoża. Bardzo dynamicznie powstają również kolejne konstrukcje inżynieryjne i drogowe mosty.

– Zakres prac stale się poszerza. Wykonawcy wchodzą w kolejne lokalizacje, a na wielu obiektach mostowych widać już fundamenty i pierwsze elementy konstrukcji – mówi Mateusz Grzeszczuk.

Procedury odszkodowawcze dla właścicieli gruntów

Decyzja ZRID uruchamia nie tylko koparki, ale także machiny biurokratyczne związane z odszkodowaniami dla właścicieli przejmowanych terenów. Wyznaczeni przez służby Wojewody specjaliści od wyceny mają za zadanie opracować dokładne operaty szacunkowe. Kiedy tylko dokumenty te zostaną oficjalnie zaakceptowane, dotychczasowi posiadacze działek dostaną urzędowe decyzje, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaci im należne środki.

Obwodnica Mirosławca i dziewięć przejść dla zwierząt

Omawiany odcinek drogi łączący Łowicz Wałecki z Piecnikiem będzie mierzył dokładnie 14,8 kilometra długości. W ramach tej budowy zaplanowano:

stworzenie dwóch ważnych węzłów drogowych zlokalizowanych w Mirosławcu i Łowiczu Wałeckim,

postawienie jednej dużej estakady oraz ośmiu wiaduktów,

wybudowanie dwóch dolnych i aż siedmiu górnych przejść dla dzikich zwierząt, co wynika z faktu poprowadzenia trasy przez ogromne tereny leśne.

Nowy układ drogowy spełni również funkcję północnej obwodnicy dla miasta Mirosławiec, odciążając centrum z ruchu tranzytowego. Jezdnia zostanie w niedalekiej przyszłości połączona z powstającymi w tym samym czasie odcinkami prowadzącymi do Cybowa oraz Wałcza.

Nowa trasa S10 między Szczecinem a Wałczem. Finał robót w 2028 roku

Na przestrzeni lat 2024 i 2025 drogowcy zawarli umowy na stworzenie siedmiu głównych części trasy, które oparto na popularnej formule „Projektuj i buduj”. Harmonogram prac zakładał, że wykonawcy systematycznie zgłaszali wnioski o wydanie decyzji ZRID, co poskutkowało następującymi terminami ich akceptacji:

dla odcinków Stargard – Suchań oraz Suchań – Recz w grudniu 2025 roku,

dla trasy Piecnik – Wałcz w styczniu 2026 roku,

na odcinku Cybowo – Łowicz Wałecki w lutym 2026 roku,

na linii Recz – Cybowo w kwietniu 2026 roku,

dla odcinka w stolicy regionu Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo w maju 2026 roku,

dla wspomnianego już Łowicz Wałecki – Piecnik w lipcu 2026 roku.

Pełna, wynosząca nieco ponad 100 kilometrów nowa i szybka droga ekspresowa ma zostać całkowicie udostępniona kierowcom przed upływem 2028 roku.

– To inwestycja, która zmieni układ komunikacyjny regionu. S10 stanie się szybkim, bezpiecznym i wygodnym połączeniem Szczecina z centrum kraju – podsumowuje Mateusz Grzeszczuk.

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