Zaufał ślepemu losowi i zgarnął fortunę. W tej miejscowości padła "szóstka" w Lotto

Nowy lottomilioner w Reczu. Wygrał fortunę na chybił trafił
Miejscowość Recz w województwie zachodniopomorskim od 18 kwietnia figuruje na liście miast, w których padły najwyższe wygrane w grach liczbowych. To właśnie tam szczęśliwiec wzbogacił się o równe 2 miliony złotych.
Totalizator Sportowy poinformował, że szczęśliwy kupon nabyto w punkcie zlokalizowanym przy ulicy Środkowej. Zwycięzca nie analizował liczb – zdecydował się na metodę „chybił trafił”, pozostawiając wszystko w rękach losu.
Lotto: zwycięskie liczby z 18 kwietnia
Podczas sobotniego losowania maszyna wskazała liczby: 1, 6, 19, 32, 37 oraz 43.
Dokładnie taki zestaw widniał na kuponie gracza z zachodniopomorskiego Recza.
2 miliony złotych z Lotto. Na co można je wydać?
Taka suma daje ogromne możliwości. Dysponując kwotą 2 milionów złotych, można sfinansować między innymi:
- zakup prestiżowego mieszkania w metropolii lub przestronnego domu na obrzeżach,
- nabycie luksusowego samochodu,
- organizację wielokrotnych podróży w najdalsze zakątki globu,
- działania inwestycyjne, takie jak zakup nieruchomości, ziemi czy produktów finansowych,
- realizację osobistych pasji, założenie biznesu czy długoterminowy urlop.
Dla większości z nas takie środki to gwarancja całkowitej zmiany dotychczasowego stylu życia.
Zasady gry w Lotto. Jak walczyć o miliony?
Lotto niezmiennie pozostaje najchętniej wybieraną grą liczbową w naszym kraju. Jej mechanizm jest niezwykle prosty:
- uczestnik musi wskazać 6 liczb z puli 49,
- wyboru dokonuje sam lub korzysta z opcji generowania losowego,
- pojedynczy zakład to koszt 3 złotych,
- losowania mają miejsce w każdy wtorek, czwartek i sobotę.
Rozbicie puli głównej wymaga bezbłędnego trafienia wszystkich sześciu wylosowanych liczb. Choć prawdopodobieństwo sukcesu nie jest duże, przykład z Recza udowadnia, że wygrana jest możliwa w każdej chwili.
Nowy lottomilioner z Pomorza Zachodniego
Osoba, która wysłała kupon w Reczu – niezależnie, czy to stały mieszkaniec, czy ktoś przejezdny – zasiliła grono polskich lottomilionerów. Z pewnością data 18 kwietnia na zawsze zapisze się w jej pamięci.