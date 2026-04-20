Zaufał ślepemu losowi i zgarnął fortunę. W tej miejscowości padła "szóstka" w Lotto

Grzegorz Kluczyński
2026-04-20 12:42

Jeden kupon kupiony na chybił trafił wystarczył, by w Polsce pojawił się kolejny multimilioner. Gracz, który w sobotnim losowaniu trafił „szóstkę”, ma powody do świętowania. Totalizator Sportowy ujawnił szczegóły tej wyjątkowej wygranej na Pomorzu Zachodnim.

Miejscowość Recz w województwie zachodniopomorskim od 18 kwietnia figuruje na liście miast, w których padły najwyższe wygrane w grach liczbowych. To właśnie tam szczęśliwiec wzbogacił się o równe 2 miliony złotych.

Totalizator Sportowy poinformował, że szczęśliwy kupon nabyto w punkcie zlokalizowanym przy ulicy Środkowej. Zwycięzca nie analizował liczb – zdecydował się na metodę „chybił trafił”, pozostawiając wszystko w rękach losu.

Lotto: zwycięskie liczby z 18 kwietnia

Podczas sobotniego losowania maszyna wskazała liczby: 1, 6, 19, 32, 37 oraz 43.

Dokładnie taki zestaw widniał na kuponie gracza z zachodniopomorskiego Recza.

2 miliony złotych z Lotto. Na co można je wydać?

Taka suma daje ogromne możliwości. Dysponując kwotą 2 milionów złotych, można sfinansować między innymi:

  • zakup prestiżowego mieszkania w metropolii lub przestronnego domu na obrzeżach,
  • nabycie luksusowego samochodu,
  • organizację wielokrotnych podróży w najdalsze zakątki globu,
  • działania inwestycyjne, takie jak zakup nieruchomości, ziemi czy produktów finansowych,
  • realizację osobistych pasji, założenie biznesu czy długoterminowy urlop.

Dla większości z nas takie środki to gwarancja całkowitej zmiany dotychczasowego stylu życia.

Zasady gry w Lotto. Jak walczyć o miliony?

Lotto niezmiennie pozostaje najchętniej wybieraną grą liczbową w naszym kraju. Jej mechanizm jest niezwykle prosty:

  • uczestnik musi wskazać 6 liczb z puli 49,
  • wyboru dokonuje sam lub korzysta z opcji generowania losowego,
  • pojedynczy zakład to koszt 3 złotych,
  • losowania mają miejsce w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Rozbicie puli głównej wymaga bezbłędnego trafienia wszystkich sześciu wylosowanych liczb. Choć prawdopodobieństwo sukcesu nie jest duże, przykład z Recza udowadnia, że wygrana jest możliwa w każdej chwili.

Nowy lottomilioner z Pomorza Zachodniego

Osoba, która wysłała kupon w Reczu – niezależnie, czy to stały mieszkaniec, czy ktoś przejezdny – zasiliła grono polskich lottomilionerów. Z pewnością data 18 kwietnia na zawsze zapisze się w jej pamięci.

