Zatrzymanie w Szczecinie. 37-latek odpowie za handel 10 kg mefedronu

Skuteczna akcja funkcjonariuszy ze szczecińskiego wydziału narkotykowego doprowadziła do zatrzymania 37-latka zamieszanego w przestępczość narkotykową. Mężczyzna jest podejrzany o udział w obrocie znaczną ilością substancji psychoaktywnych, a jego działalność miała obejmować różne miejscowości na terenie kraju. Według ustaleń śledczych, chodzi o blisko 10 kilogramów narkotyku, jakim jest mefedron. W związku z zebranym materiałem dowodowym przedstawiono mu zarzuty zarówno posiadania, jak i wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających.

Sąd zdecydował. Trzy miesiące aresztu dla podejrzanego

Dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gryfinie. To właśnie na podstawie zgromadzonych przez nich dowodów prokurator zawnioskował o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd, po zapoznaniu się z materiałami, w pełni przychylił się do tego wniosku i zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Po zakończeniu wszystkich procedur sądowych mężczyzna został przewieziony i osadzony w zakładzie karnym, gdzie poczeka na dalszy rozwój postępowania.