Zaskakujące dane ZUS o polskich seniorach. W tym regionie emerytki deklasują mężczyzn na rynku pracy

Seniorki deklasują mężczyzn w statystykach ZUS

Grudniowe statystyki z 2025 roku jednoznacznie wskazują na rosnącą aktywność zawodową starszych kobiet. W analizowanym regionie do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszono 43,1 tysiąca pracujących emerytów, z czego aż 26,2 tysiąca stanowiły panie. Proporcje te wyglądają niemal identycznie w przypadku osób podlegających ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Na łączną liczbę 26,3 tysiąca dorabiających seniorów, grupę 17,1 tysiąca tworzyły właśnie kobiety.

– To wyraźny trend, który obserwujemy od lat. Kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na kontynuowanie aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – podkreśla Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS.

Ogólnopolski trend wśród pracujących emerytów

Sytuacja w omawianym województwie stanowi doskonałe odzwierciedlenie procesów zachodzących w całym kraju. Zamknięcie 2025 roku przyniosło w Polsce wynik rzędu 879,5 tysiąca osób dorabiających do świadczenia emerytalnego, z czego ponad 58 procent stanowiły kobiety. W stosunku do poprzedniego roku, gdy zarejestrowano 872,6 tysiąca aktywnych zawodowo seniorów przy zachowaniu tego samego odsetka pań, zauważalny jest nieustanny wzrost w obu tych obszarach.

– Patrząc na ostatnią dekadę, wzrost jest imponujący. W 2015 roku pracujących emerytów było 575 tys., dziś to blisko 880 tys. osób – dodaje Jagielski.

Zasady dorabiania na emeryturze i powody aktywności

Specjaliści tłumaczą to zjawisko kilkoma kluczowymi czynnikami. Starsze pokolenia coraz częściej chcą zachować dotychczasowy styl życia, potrzebują zastrzyku dodatkowej gotówki oraz całkowicie zmieniają swoje ogólne nastawienie do zatrudnienia. Należy przy tym przypomnieć obowiązujące przepisy prawne. Polacy, którzy przekroczyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla pań i 65 lat dla panów, mogą podejmować pracę zarobkową bez żadnych narzuconych odgórnie limitów finansowych.

– Dla wielu emerytek i emerytów praca to nie tylko źródło dochodu, ale też sposób na utrzymanie kontaktów społecznych i poczucia sprawczości – zaznacza rzecznik ZUS.

Pracowite seniorki przejmują inicjatywę

Przedstawione przez urzędników zestawienia są całkowicie bezwzględne dla mężczyzn. Kobiety przebywające na świadczeniach są znacznie bardziej aktywne na rynku, podejmując zatrudnienie o wiele chętniej, częściej i angażując się w nie przez zdecydowanie dłuższy czas niż seniorzy.

