Włamała się do domu przez fasolkę po bretońsku. Grozi jej 10 lat więzienia

Włamanie w gminie Postomino. 45-latka wybiła szybę dla słoika fasolki

Zgłoszenie o bardzo nietypowym włamaniu trafiło do policjantów z komendy w Sławnie. Pod nieobecność właścicieli jednego z domów w gminie Postomino na posesję zakradła się pewna 45-latka. Wybiła szybę w drzwiach wejściowych, po czym weszła do środka i zabrała ze sobą tylko i wyłącznie fasolkę po bretońsku w słoiku. Prawowity gospodarz szybko odkrył ślady włamania i zadzwonił na policję. Policjanci szybko namierzyli sprawczynię, bo okazała się nią doskonale znana im dobrze 45-letnia mieszkanka powiatu sławieńskiego. Złodziejka nawet nie próbowała uciekać z miejsca zdarzenia, tylko spokojnie rozsiadła się przed okradzioną posesją i zaczęła ze smakiem pałaszować zdobytą przed chwilą fasolkę.

Zatrzymana w Sławnie agresywna 45-latka groziła właścicielowi okradzionej posesji

Zatrzymanie kobiety nie przebiegało spokojnie. Włamywaczka wulgarnie awanturowała się i kierowała groźby karalne w stronę właściciela okradzionego budynku. Trafiła prosto do policyjnego aresztu w Sławnie, gdzie czeka na postawienie zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem i zastraszania pokrzywdzonego. Policjanci piszą na swojej stronie internetowej, że choć chodzi pozornie tylko o fasolkę, kobiecie grozi kara od roku do nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności, bo nie dość, że się włamała, to jeszcze zniszczyła drzwi i groziła właścicielowi domu.