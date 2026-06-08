Zarobisz prawie 6 tys. zł za miesiąc na poligonie. MON startuje z "Wakacjami z wojskiem"

Trzy turnusy w blisko 90 lokalizacjach

Ministerstwo obrony przypomina, że tegoroczne „Wakacje z wojskiem” podzielono na trzy turnusy. Każdy z nich trwa 27 dni. Szkolenia odbywają się w blisko 90 miejscach w całej Polsce – od jednostek wojsk lądowych, przez pancerne i desantowe, aż po Marynarkę Wojenną. Dzięki temu każdy może wybrać miejsce i charakter służby dopasowany do swoich możliwości oraz zainteresowań.

Harmonogram letnich turnusów

8 czerwca – 4 lipca

13 lipca – 8 sierpnia

17 sierpnia – 12 września

Atrakcyjne wynagrodzenie za wakacje w mundurze

Resort wyraźnie zaznacza, że przystąpienie do inicjatywy nie wiąże się z żadnymi kosztami, a wręcz przeciwnie – gwarantuje dochód rzędu blisko 6 tysięcy złotych brutto za miesięczny udział. Oprócz pensji, armia bierze na siebie koszty noclegów, posiłków, przydziału munduru, a także gwarantuje pełne zaplecze medyczne i polisę ubezpieczeniową. Ta nietypowa wakacyjna opcja jest celowana przede wszystkim w grupę wiekową od 18 do 35 lat. Skorzystać mogą z niej świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich, studenci, a także wszyscy poszukujący alternatywy dla standardowych, letnich prac dorywczych, pragnący sprawdzić się w rygorze wojskowym.

Solidna dawka adrenaliny: strzelanie, taktyka i survival

Podczas każdego z dostępnych turnusów uczestnicy przejdą przez rygorystyczne i kompleksowe szkolenie podstawowe. W programie przewidziano naukę elementarnych zasad taktyki, obsługi broni palnej i technik strzeleckich, a także sztuki przetrwania w trudnych warunkach terenowych. Ochotnicy będą również trenować walkę bezpośrednią oraz zapoznają się z obsługą specjalistycznego sprzętu militarnego. Przedstawiciele MON przekonują, że cały kurs został zaplanowany w sposób nowoczesny, z naciskiem na zajęcia praktyczne, które mają zbudować w uczestnikach poczucie własnej skuteczności i nauczyć ścisłej współpracy w ramach pododdziału.

Początek drogi do profesjonalnej kariery w wojsku

Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca uwagę, że wakacyjne manewry na poligonie stanowią doskonały punkt wyjścia dla osób rozważających dłuższą współpracę z Siłami Zbrojnymi RP. Dla wielu może to być pierwszy krok w kierunku zasilenia szeregów aktywnej rezerwy, wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej lub podjęcia decyzji o przejściu na zawodowstwo. Kompletne dane dotyczące programu, wraz z zestawieniem jednostek prowadzących szkolenia, można znaleźć, odwiedzając witrynę internetową zostanzolnierzem.pl.