Zaginął 13-letni Julian. Oddalił się ze szpitala, szuka go policja

Gdzie jest 13-letni Julian Borysewicz ze Szczecina?

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podali, że chłopiec opuścił szpital przy ulicy Mącznej 4 około godziny 17:20. Nie wiadomo, gdzie jest obecnie. Służby prowadzą więc szeroko zakrojone działania poszukiwawcze.

Nastolatek ma około 174 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i jasnobrązowe włosy. W momencie zaginięcia ubrany był w szare spodnie dresowe i szarą bluzę z napisami (jak na udostępnionym przez funkcjonariuszy zdjęciu), pod którą nosił czarną koszulkę.

"Prosimy wszystkie osoby, które widziały Juliana lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie pod numerem telefonu: 47 78 19 105 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można również przekazywać osobiście w komisariacie" - napisali mundurowi. Zaapelowali też o szerokie udostępnianie komunikatu w internecie.

W przypadku publikacji podobnych komunikatów przez mundurowych, niezwykle ważna jest reakcja obywateli. Rozpowszechnienie komunikatu, uważne rozglądanie się w przestrzeni publicznej czy przekazanie nawet najdrobniejszego szczegółu mogą znacznie pomóc w prowadzonych działaniach. Zaangażowanie wielu osób zwiększa szansę na pozytywny finał poszukiwań i bezpieczny powrót zaginionego do domu.

