Wyjazd nad morze będzie łatwiejszy. Dużo pociągów nad Bałtyk w nowym rozkładzie Polregio

Siatka połączeń do Świnoujścia ulega rozbudowie

Największe zmiany obejmują trasę prowadzącą do Świnoujścia. W dni robocze na tory wyjedzie 17 par pociągów, natomiast w czasie letnich weekendów podróżni skorzystają z aż 19 par składów. Zastosowanie tak bogatej oferty ma na celu zmniejszenie ruchu samochodowego na lokalnych drogach oraz zagwarantowanie wygodnego dotarcia na najchętniej odwiedzaną plażę w regionie.

Z samego Szczecina wyruszą następujące składy przyspieszone:

„Błękitny”

„Błękitny Bis”

„Świna”

„Bielik”

„Wyspiarz”

Wymienione powyżej szybkie połączenia wakacyjne od dawna notują znakomite wyniki frekwencyjne wśród turystów wypoczywających na wybrzeżu.

Dodatkowe składy Polregio z sąsiednich województw

Przewoźnik Polregio opracował również specjalne trasy dla pasażerów z bardziej oddalonych obszarów województwa zachodniopomorskiego oraz z ościennych regionów.

Z Zielonej Góry w kierunku Świnoujścia wyruszy pociąg przyspieszony „Karsibór”, jadący przez Chojnę oraz Gryfino. Rozpoczęcie trasy zaplanowano na godzinę 5:58, natomiast kurs powrotny odbędzie się o godzinie 19:03 .

Z Poznania wyruszy skład o nazwie „Orkan”, który pokona trasę przez Choszczno i Stargard. Pociąg wyjedzie na tory o 7:24, a w drogę powrotną uda się dokładnie o 19:18 .



Powyższe zestawienie połączeń ma szansę zdominować letni sezon podróżniczy, stanowiąc idealną opcję dla osób pragnących ominąć gigantyczne zatory drogowe na ekspresowej trasie S3.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie

Wakacyjne połączenia do Kołobrzegu ponownie na torach

W letnim harmonogramie nie zabraknie uwielbianych przez turystów kursów w stronę Kołobrzegu. Na wakacyjne trasy powrócą dwa słynne składy:

„Riwiera” – ruszająca z Zielonej Góry o godzinie 4:43, a następnie przejeżdżająca przez Poznań, Białogard oraz Szczecinek .

. „Harpun” – startujący z Poznania dokładnie o 8:01 i pokonujący wschodnie tereny Pomorza Zachodniego.

Zaprezentowane trasy to doskonałe rozwiązanie dla podróżników, którym zależy na bezpośrednim dojeździe do uwielbianego polskiego kurortu, minimalizując przy tym zmęczenie wywołane uciążliwymi przesiadkami.

Zwiększona częstotliwość kursów do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego

Wprowadzenie letniego rozkładu jazdy oznacza także udogodnienia na innych popularnych trasach:

Do Mielna dojedzie 10 par pociągów od poniedziałku do piątku oraz aż 13 połączeń w trakcie słonecznych weekendów .

. Trasa do Darłowa wzbogaci się o dwie dodatkowe pary składów funkcjonujących wyłącznie w sezonie urlopowym.

W przypadku Kamienia Pomorskiego pojawia się absolutna nowość w postaci pociągu jadącego bezpośrednio ze Szczecina. Skład „Kamyk” będzie kursował w weekendy, a jego poranny odjazd wyznaczono na godzinę 8:00.

Wszystkie wspomniane miejscowości w lipcu i sierpniu przeżywają prawdziwy najazd turystów, dlatego uruchomienie nowych połączeń powinno odczuwalnie rozładować korki na okolicznych szosach.

Wygodniejsze i znacznie szybsze podróżowanie nad morze

Najnowsza propozycja od Polregio to wyjście naprzeciw oczekiwaniom urlopowiczów oraz stałych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Zagęszczenie siatki połączeń, przywrócenie wakacyjnych klasyków oraz zupełnie nowe trasy zagwarantują wczasowiczom znacznie sprawniejszy i bardziej komfortowy transport nad polskie morze niż miało to miejsce w minionych sezonach turystycznych.