Wjechał autem prosto pod pociąg! Groźny wypadek w Tymieniu

Samochód zderzył się z pociągiem pod Koszalinem! Ruch kolejowy wstrzymany. Duże utrudnienia

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu, 18 października, w miejscowości Tymień w powiecie koszalińskim. Jak podaje TVP3 Szczecin, samochód osobowy zderzył się tam z pociągiem jadącym z Koszalina do Szczecina Głównego.

Wypadek wydarzył się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w pobliżu jednego z miejscowych marketów. Nie ma tam rogatek ani sygnalizacji świetlnej. Przejazd oznaczony jest krzyżem św. Andrzeja oraz znakiem STOP.

Na miejsce przyjechały służby, które zajęły się zabezpieczeniem terenu i ustalaniem okoliczności zdarzenia. Mimo groźnie wyglądającej kolizji kierowca samochodu wyszedł z niej bez obrażeń. Według informacji przekazanych przez służby nikt z uczestników wypadku nie ucierpiał.

Wypadek na przejeździe kolejowym. Pociągi nie kursują

Zderzenie samochodu z pociągiem spowodowało poważne utrudnienia w ruchu kolejowym na Pomorzu Zachodnim. Po wypadku całkowicie wstrzymano kursowanie pociągów na odcinku Koszalin – Kołobrzeg.

Pasażerowie podróżujący tą trasą muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu pociągów. Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia ani kiedy ruch kolejowy zostanie przywrócony.

Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają, jak doszło do zderzenia. Policja będzie ustalać między innymi, dlaczego samochód znalazł się na torach w chwili przejazdu pociągu. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana.

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