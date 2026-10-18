Tłumy szczecinian na Targach Dobry Design. Szukali unikatowych perełek

Design, który przyciągnął tłumy mieszkańców Szczecina

W weekend przez Trafostację Sztuki przewinęły się setki osób. Szczecinianie zapoznawali się z asortymentem kilkudziesięciu wystawców, którzy zjechali z całego kraju. Na przygotowanych stoiskach gościła autorska odzież, niezwykła biżuteria oraz unikatowa ceramika i szkło. Nie zabrakło również plakatów, książek, ozdób do domu i rozmaitych wyrobów oferowanych przez małe, niezależne manufaktury.

Spora grupa gości zaznaczała, że pojawiła się w tym miejscu nie tylko z zamiarem dokonania zakupów, ale po to, by czerpać inspiracje. Kameralny charakter eventu stwarzał idealne warunki do pogawędek z twórcami i zagłębiania się w genezę wystawianych dzieł.

Spotkanie z twórcami Dobrego Designu w TRAFO

Właśnie możliwość bezpośredniej rozmowy z artystami stanowi o wyjątkowości Targów Dobry Design na tle standardowych imprez handlowych. Twórcy tego wydarzenia stawiają nacisk na prezentację przedmiotów powstających poza seryjną produkcją i pozwalają nabywcom zaznajomić się z osobami reprezentującymi dane brandy. W ten sposób każda sprzedaż nabiera głębszego wymiaru niż zwykłe przekazanie towaru.

Goście mieli szansę nie tylko z bliska przypatrywać się wyrobom, ale też dopytywać o proces ich tworzenia. Chętnie słuchali o tym, skąd brały się koncepcje na konkretne serie oraz jakie idee przyświecają samym autorom.

Ogólnopolska idea dobrego wzornictwa

Targi Dobry Design to przedsięwzięcie, które odbywa się także w innych miastach w Polsce. Głównym założeniem jest popularyzacja rodzimych marek, samodzielnych artystów oraz autorskiego rękodzieła. Organizatorzy zachęcają do udziału rzemieślników z rozmaitych stron Polski, co daje im szansę na zdobycie nowej klienteli, a wizytującym gwarantuje dostęp do wyjątkowych rzeczy, których na próżno szukać w typowych galeriach handlowych. Podczas kolejnych odsłon wydarzenia w ofercie znajdą się między innymi odzież, biżuteria, ceramika, ilustracje, książki oraz przedmioty konstruowane z naciskiem na odpowiedzialne projektowanie.

Szczecin polubił oryginalne produkty

Wydarzenie udowodniło, że szczecinianie z rosnącym entuzjazmem decydują się na niebanalne wyroby, konstruowane z zaangażowaniem. Przez cały weekend zabytkowe mury TRAFO Trafostacja Sztuki wprost tętniły życiem, a przybyli goście otrzymali jasny dowód na to, że rodzime wzornictwo znajduje się w doskonałej kondycji.

Wiele wskazuje na to, że Targi Dobry Design stały się już stałym punktem w harmonogramie wydarzeń w Szczecinie, przyciągając zarazem entuzjastów sztuki funkcjonalnej, jak i ludzi rozglądających się za niesztampowymi rzeczami codziennego użytku.

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