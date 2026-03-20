​Wielkie sprzątanie „Księżniczki Polskich Rzek”

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-03-20 15:06

Od 21 marca do 30 kwietnia 2026 odbędzie się 5. edycja Akcji Czysta Odra.

Odra Szczecin

Autor: Paula Dąbrowska

Już jutro [21.3] rusza 5. edycja akcji „Czysta Odra”. Sprzątane będzie ujście Rzeki Płonia na Dąbiu. Start akcji o 10:00 przy ulicy Grójeckiej.

Poza samym sprzątaniem zaplanowano inne atrakcje, w postaci chociażby mostu linowego nad Płonią, po którym będzie można przejść. Będzie można też przepłynąć łódką po samej Płoni. To bardzo malowniczy i nieznany przez mieszkańców Szczecina odcinek, więc będzie można przy okazji sprzątania właśnie też jakby to odkryć. No i na koniec też jest zaplanowany taki grill integracyjny - mówi Krzysztof Sowa - Regionalny Koordynator Akcji.

Rocznie z dorzecza Odry wyławianych jest ponad 150 ton śmieci.

