Wielkanocne przesądy wciąż żywe. Niektóre z nich mogą naprawdę zaskoczyć

Dlaczego wciąż wierzymy w wielkanocne znaki i przesądy?

Mimo postępu technologicznego dawne wierzenia nadal mają się dobrze. Wielkanoc stanowi czas symbolicznego przejścia z zimowego mroku w stronę wiosennego światła. Z tego powodu od setek lat przypisywano tym dniom wyjątkową moc. Rozmaite przesądy miały gwarantować zdrowie, przyciągać bogactwo, a niekiedy nawet decydować o sprawach sercowych i rychłym ożenku.

Magia codziennych gestów podczas Wielkanocy

Wielkanocne obyczaje nierzadko przypominają rutynowe domowe obowiązki: porządkowanie, barwienie pisanek, poranną toaletę czy przygotowywanie święconki. W przeszłości każda z tych czynności niosła jednak głębszy sens. To, co obecnie uważamy za zwykłą tradycję, dawniej stanowiło próbę wpływania na los i zaklinania rzeczywistości. Wiele z tych zachowań powielamy do dzisiaj – częściowo z nawyku, a częściowo po prostu dla pewności.

Od ochrony przed złem po wróżby na przyszłość – wielkanocne zwyczaje

Wielkanocne przesądy bywają wyjątkowo zdumiewające. Część z nich miała odstraszać mroczne siły, inne sprowadzać pomyślność, a kolejne wskazywać osobę, która najszybciej weźmie ślub. W licznych zakątkach Polski nadal kultywuje się zwyczaje będące mieszanką religijnych obrzędów chrześcijańskich i starych pogańskich zabobonów.

Chcesz poznać te najbardziej niezwykłe wielkanocne przesądy?

Zebraliśmy najciekawsze, najbardziej nietypowe i zaskakujące wierzenia wielkanocne – zarówno te powszechnie kojarzone, jak i te zupełnie zapomniane.

