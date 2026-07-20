Więcej pociągów na Pol'and'Rock Festival. Ważne informacje dla fanów muzyki

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-20 9:50

Tysiące uczestników zmierzają na Pol'and'Rock Festival do Czaplinka, a Polregio – na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego – uruchamia specjalną siatkę połączeń kolejowych. W najbardziej obleganych dniach na trasę wyruszy nawet 30 dodatkowych pociągów dziennie, w tym w nocy. Celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu na „Najpiękniejszy Festiwal Świata”.

Biało-zielony pociąg hybrydowy jedzie po moście. Obok kolorowe logo Pol'and'Rock. O pociągach przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński

Pol'and'Rock Festival 2024 na lotnisku w Czaplinku

Pol'and'Rock Festival jak zawsze zagości na lotnisku w Czaplinku na przełomie lipca i sierpnia. Z uwagi na przewidywaną ogromną liczbę uczestników, organizatorzy stawiają na transport kolejowy jako kluczowy element logistyki.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa, podkreślił:

- Najpiękniejszy Festiwal Świata już niebawem ponownie zawita na gościnnym Pomorzu Zachodnim i jak co roku spodziewamy się przyjazdu wielu tysięcy fanów muzyki. Zależy nam, aby dotarcie na miejsce było dla nich jak najmniej uciążliwe. Pociąg jest jedną z takich opcji, dlatego na czas festiwalowego grania po raz kolejny uruchomione zostaną dodatkowe składy.

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Ponad 200 połączeń Polregio dla uczestników festiwalu

Podczas każdego dnia festiwalu, poza siedmioma standardowymi parami pociągów, na tory wyjedzie około 30 dodatkowych składów. Będą one skomunikowane z pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi na stacjach węzłowych: Szczecin Główny, Szczecin Dąbie, Stargard, Szczecinek oraz Runowo Pomorskie, gdzie uczestnicy będą mogli przesiąść się w dalszą drogę.

Polregio przygotowało łącznie 201 połączeń, z czego 127 to specjalne kursy oznaczone jako „POL’AND’ROCK FESTIVAL”.

Dodatkowe pociągi na Pol'and'Rock startują 28 lipca

Festiwalowe połączenia rozpoczną kursowanie 28 lipca. Pierwszy pociąg wyjedzie ze Szczecinka o 5:57 i dotrze do Czaplinka o 6:34. Następny, ruszający z Runowa Pomorskiego o 12:00, zamelduje się na miejscu o 12:44.

Ostatnie pociągi powrotne zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia. Do Szczecinka skład wyruszy o 19:40, a do Szczecina o 20:13, by dojechać na stację Szczecin Główny o 22:24.

Pociągi Polregio z udogodnieniami na Pol'and'Rock

Do obsługi festiwalowych kursów przeznaczono hybrydowe zespoły trakcyjne EN63H oraz spalinowe SA136. Każdy pociąg zabierze na pokład do 300 pasażerów, oferując 150 miejsc siedzących. Składy dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając miejsca dla wózków, dedykowane toalety oraz rampy najazdowe.

Podróżni będą mogli skorzystać z gniazdek elektrycznych, klimatyzacji i bezprzewodowego internetu, co znacznie poprawi komfort, szczególnie podczas kilkugodzinnej podróży.

Rozkład jazdy pociągów na Pol'and'Rock Festival

Szczegółowy rozkład jazdy jest już dostępny w popularnych wyszukiwarkach takich jak Portal Pasażera, Koleo czy Rozkład PKP. Specjalne kursy oznaczono jako „POL’AND’ROCK FESTIVAL”, co ułatwi ich znalezienie w systemach informacyjnych.

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