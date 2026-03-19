W niedzielę Szczecin będzie świętować Światowy Dzień Wody

W Morskim Centrum Nauki w godzinach od 10:00 do 16:00 odbędzie się pierwsza część wydarzenia. Zaplanowano na niej m.in quizy, pokaz „Magia Wody” oraz stanowisko ZWiK z lemoniadą na bacie szczecińskiej kranówki. Wejście jest bezpłatne.

Druga część akcji potrwa od 12:00 do 16:00 w Fabryce Wody. Spotkanie rozpocznie się konferencją pt. „O wodzie bez tajemnic”, a uczestnicy będą mogli zdobyć figurki Chlapka z druku 3D oraz upominki. Wejście jest w cenie biletu do aquaparku.

Pełny program Światowego Dnia Wody znajdziecie na stronie zwik.szczecin.pl