W niedzielę Szczecin będzie świętować Światowy Dzień Wody

Krzysztof Baziuniak
2026-03-19 13:51

W niedzielę w Morskim Centrum Nauki oraz w Fabryce Wody odbędą się pokazy naukowe, eksperymenty, quizy i rodzinne animacje. To wszystko w ramach programu „Woda daje moc!”, który ma promować wiedzę o znaczeniu wody i jej racjonalnym wykorzystaniu.

W Morskim Centrum Nauki w godzinach od 10:00 do 16:00 odbędzie się pierwsza część wydarzenia. Zaplanowano na niej m.in quizy, pokaz „Magia Wody” oraz stanowisko ZWiK z lemoniadą na bacie szczecińskiej kranówki. Wejście jest bezpłatne.

Druga część akcji potrwa od 12:00 do 16:00 w Fabryce Wody. Spotkanie rozpocznie się konferencją pt. „O wodzie bez tajemnic”, a uczestnicy będą mogli zdobyć figurki Chlapka z druku 3D oraz upominki. Wejście jest w cenie biletu do aquaparku.

Pełny program Światowego Dnia Wody znajdziecie na stronie zwik.szczecin.pl

