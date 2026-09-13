Tsitsipas zagra w Szczecinie!

Słynne nazwisko, własna droga

Nazwisko Tsitsipas od lat przyciąga uwagę tenisowych kibiców. Stefanos był trzecią rakietą świata, wygrał ATP Finals w 2019 roku i dotarł do finałów Roland Garros 2021 oraz Australian Open 2023. W Szczecinie zobaczymy jednak nie Stefanosa, lecz jego młodszego brata Pavlosa, który buduje własną zawodową karierę.

21-letni Grek jest najmłodszym z trzech braci Tsitsipasów. Ma za sobą występy w międzynarodowych turniejach ITF, a najwyżej w singlowym rankingu ATP dotarł do 881. miejsca. Teraz otrzyma szansę, by powalczyć o wejście do głównej drabinki szczecińskiego Challengera.

- Zadzwonił do mnie Apostolos Tsitsipas i poprosił o dziką kartę do eliminacji dla swojego syna, Pavlosa. Zdecydowaliśmy się dać mu tę szansę i będziemy gościć ich obu w Szczecinie. Oczywiście nazwisko od razu budzi zainteresowanie, ale warto spojrzeć na Pavlosa nie tylko jak na brata Stefanosa. To młody zawodnik, który buduje własną tenisową historię. U nas dostanie możliwość dopisania do niej kolejnego rozdziału, choć o miejsce w turnieju głównym będzie już musiał powalczyć sam. My możemy otworzyć mu drzwi do eliminacji, reszta należy do niego – mówi Krzysztof Bobala, dyrektor Invest in Szczecin Open.

Pavlos może liczyć na szczególny doping. Jego starszy brat, Stefanos Tsitsipas, przesłał mu życzenia powodzenia na szczecińskich kortach.

Kolejne dzikie karty dla Polaków

Organizatorzy Invest in Szczecin Open nie zapominają o młodych polskich zawodnikach. Pozostałe dzikie karty do eliminacji otrzymali Jan Chłodnicki, Oliwier Sterniczuk oraz Filip Pieczonka. Wraz z Pavlosem Tsitsipasem tworzą komplet czterech tenisistów zaproszonych do kwalifikacji.

- Zawsze zależało nam na tym, żeby szczeciński turniej był nie tylko okazją do oglądania zagranicznych zawodników, ale też szansą dla naszych tenisistów. Dlatego trzy pozostałe dzikie karty do eliminacji otrzymali Jan Chłodnicki, Oliwier Sterniczuk i Filip Pieczonka. Chcemy, żeby młodzi Polacy mogli sprawdzić się w wymagającej, międzynarodowej stawce, a przy tym poczuć wsparcie własnej publiczności. Takie doświadczenie trudno zastąpić treningiem.

Kogo jeszcze zobaczymy w eliminacjach?

Niedzielne kwalifikacje zapowiadają się znacznie mocniej, niż mogłoby sugerować słowo „eliminacje”. Najwyżej rozstawionym zawodnikiem będzie Daniel Elahi Galán – były 56. tenisista świata, uczestnik czwartej rundy Wimbledonu 2023 i człowiek, który podczas US Open 2022 pokonał ówczesnego numer 5 ATP… Stefanosa Tsitsipasa.

Warto zwrócić uwagę również na Filipa Misolica. Austriak jeszcze w lutym 2026 roku był 76. zawodnikiem świata, a już podczas swojego debiutu w ATP Tour w 2022 roku sensacyjnie dotarł do finału turnieju ATP 250 w Kitzbühel.

Trzecim nazwiskiem, które starsi kibice mogą dobrze pamiętać, jest Rudolf Molleker. Niemiec był klasyfikowany na 146. miejscu ATP, wygrywał Challengera w Heilbronnie, występował w głównych drabinkach Australian Open i Roland Garros, a jako nastolatek potrafił pokonać m.in. Jana-Lennarda Struffa i byłego numer 3 świata Davida Ferrera.

Do tego oczywiście Pavlos Tsitsipas oraz czterech reprezentantów Polski. Pełna drabinka liczy 24 zawodników, a do turnieju głównego awansuje sześciu zwycięzców kwalifikacji.

Niedzielne mecze I rundy eliminacji:

- Daniel Elahi Galán (COL) – Michael Vrbenský (CZE)

-Kai Wehnelt (GER) – Marcel Zieliński (POL)

-Dali Blanch (USA) – Jan Chłodnicki (POL)

-Oliwier Sterniczuk (POL) – Ivan Gakhov

-Carlos Sanchez Jover (ESP) – Filip Pieczonka (POL)

-Nikita Mashtakov (UKR) – Gonzalez Fernandez (ESP)

-Tiago Pereira (POR) – Imanol Lopez Morillo (ESP)

-Jeffrey von der Schulenburg (SUI) – Rudolf Molleker (GER)

-Robert Strombachs (LAT) – Pavlos Tsitsipas (GRE)

-Oscar Jose Gutierrez (ESP) – Santiago Rodriguez Taverna (ARG)

-Johan Nikles (SUI) – Saba Purtseladze (GEO)

-Matyas Cerny (CZE) – Filip Misolic (AUT)

Eliminacje Invest in Szczecin Open rozpoczną się w niedzielę (13 września) o godzinie 10:30 na kortach przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie. Wstęp na niedzielne mecze eliminacyjne jest bezpłatny.