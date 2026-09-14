31-latek rzucił się na funkcjonariuszy z nożem w ręku. Co grozi agresorowi?

Agresywny 31-latek rzucił się na mundurowych

Zdarzenie miało miejsce na terenie powiatu kamieńskiego. Funkcjonariusze zostali wezwani do kłopotliwego 31-latka, który zachowywał się bardzo nerwowo i stwarzał zagrożenie. W trakcie przeprowadzania czynności służbowych furiat niespodziewanie wyciągnął nóż i rzucił się w stronę mundurowych.

- Mężczyzna podczas interwencji dopuścił się czynnej napaści na policjantów, posługując się niebezpiecznym narzędziem - tłumaczy st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. - Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i obezwładnili napastnika.

Szybkie obezwładnienie napastnika i zabezpieczenie dowodów

Po tym, jak stróże prawa skutecznie obezwładnili uzbrojonego mężczyznę, od razu przystąpili do dalszych czynności procesowych. Śledczy dokładnie zabezpieczyli niezbędne ślady i materiały dowodowe, aby na ich podstawie postawić krewkiemu napastnikowi oficjalne oskarżenia.

- Zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał na konieczność przedstawienia mężczyźnie zarzutów związanych z napaścią na funkcjonariuszy oraz naruszeniem nietykalności innych osób - dodaje policjantka.

Lista zarzutów dla 31-latka i tymczasowy areszt

Mężczyzna usłyszał bardzo poważne oskarżenia dotyczące czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Dodatkowo śledczy oskarżyli 31-latka o spowodowanie uszkodzeń ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej u innych pokrzywdzonych.

Lokalna prokuratura złożyła do sądu odpowiedni wniosek, a ten przychylił się do decyzji śledczych. Sędzia zdecydował o zamknięciu agresora w tymczasowym areszcie na okres dwóch miesięcy.

Ile lat więzienia grozi za atak nożem na policjanta?

Polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje za tego typu przestępstwa. Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego przy użyciu niebezpiecznego narzędzia kodeks karny zakłada karę pozbawienia wolności od roku do nawet dziesięciu lat. Ostateczny wymiar kary dla agresywnego 31-latka z powiatu kamieńskiego zostanie wkrótce ustalony przez sąd.

Autor: KPP Kamień Pomorski/ Materiały prasowe

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