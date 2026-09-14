Jechali na wakacje i tracili cenne przedmioty. Zapominalscy pasażerowie potrafili zaskoczyć

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Setki przedmiotów porzuconych w wagonach
Podczas tegorocznych wakacji personel Polregio zabezpieczył aż 637 zapomnianych przedmiotów. Najwięcej roztargnionych podróżnych przemieszczało się pociągami na terenie województw: zachodniopomorskiego, małopolskiego, łódzkiego oraz pomorskiego. Tamtejsze punkty rzeczy znalezionych przeżywają prawdziwe oblężenie, przyjmując zgłoszenia od kolejnych pasażerów chcących odzyskać swoje mienie.
Warto podkreślić, że blisko 50 procent zgubionych rzeczy z powrotem trafiło w ręce właścicieli. W niektórych miejscach, na przykład w województwie lubelskim, wskaźnik zwrotów wyniósł równe 100 procent.
Roztargnienie, które zaskakuje nawet kolejarzy
Oprócz standardowego bagażu i akcesoriów podróżnych pracownicy znajdowali w pociągach rzeczy absolutnie nietypowe. Niektóre sytuacje przypominają sceny z filmów komediowych, jak chociażby historia mężczyzny przygotowującego się do ślubu, który w pociągu zostawił niezwykle istotny przedmiot. Na szczęście zgubę udało się zlokalizować w odpowiednim momencie.
Jak odzyskac swoją własność?
Przewoźnik zarządza siecią czternastu Biur Rzeczy Znalezionych, zlokalizowanych w każdym województwie obsługiwanym przez jego składy. To tam kierowane są wszystkie porzucone bagaże. Jeśli do pozostawionych rzeczy dołączone są dane kontaktowe, pracownicy podejmują próbę bezpośredniego kontaktu z podróżnym.
Aby skutecznie odebrać zgubę, konieczne jest podanie jej szczegółowego opisu, a w miarę możliwości także okazanie dowodu zakupu bądź innego dokumentu poświadczającego prawo własności. Zdecydowanie ułatwia sprawę podanie konkretnej trasy oraz szacunkowego czasu, w jakim przedmiot został pozostawiony. Procedura odbioru wymaga również przedstawienia ważnego dowodu tożsamości.
Zobacz, co gubią pasażerowie!
Zajrzyj do galerii i sprawdź zestawienie najdziwniejszych i najbardziej nieoczekiwanych przedmiotów, o których zapomnieli pasażerowie Polregio podczas letnich przejazdów. Obecność niektórych z nich w pociągu jest wręcz trudna do wytłumaczenia. Zdecydowanie warto zapoznać się z tym zestawieniem.